[인터뷰②]'더 커뮤니티2' PD "화이트팀은 미국, 골드팀은 중국·암호화폐 가정"

'더 커뮤니티2' 권성민 PD. 사진제공=웨이브

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[스포츠조선 정빛 기자] 웨이브 '더 커뮤니티2: 보이지 않는 손'(이하 '더 커뮤니티2') 권성민 PD가 프로그램에 반영한 국제정치와 경제 시스템에 대해 설명했다.

권성민 PD는 21일 서울 영등포구 여의도 웨이브 사무실에서 스포츠조선과 만나 "화이트팀은 미국을, 골드는 중국과 암호화폐라 볼 수 있다"고 했다.

'더 커뮤니티2'는 서로 다른 자원과 권한을 가진 참가자들이 생존과 상금을 걸고 거래와 협상을 벌이는 사회 실험 서바이벌이다. 시즌1이 하나의 공동체 안에서 정치와 신념의 충돌을 다뤘다면, 시즌2는 여러 집단 간의 경제적 이해관계와 국제정치로 범위를 넓혔다.

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권 PD는 "경제라는 큰 틀을 하게 됐다. 시즌1도 정치라고 세게 잡긴 했지만 경제적인 부분도 있었다. 공금에 세금도 걷고 그랬다"며 "그렇다면 두 주축 중에 경제로 포커스를 이동하면 어떨까 싶었다"고 말했다.

이어 "시즌2를 보면 메인 소재가 경제라고 했지만 결국은 정치로 이어졌다"며 "시즌2는 분리된 팀들이 협상과 협약을 통해 경제가 이뤄지는데, 그게 국제사회에서 이뤄지는 형상이라고 생각한다"고 설명했다.

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시즌2의 기획에는 달라진 국제 정세도 영향을 미쳤다. 권 PD는 "시즌2는 제작까지 2년 이상 걸렸는데, 그 사이에 국제 정세가 한국 사회에 얼마나 영향을 미치는지에 대한 뉴스 중요도가 올라간 것 같더라"고 말했다.

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이어 "법의 테두리 안에서는 해결할 수 있는 실마리가 있는데, 국제로 가면 모든 나라가 해결할 수 있는 게 없으니까. 국제사회에서 말하는 국제법은 법이 맞는가"라며 "지금 국제사회가 겪고 있는 혼란이 그런 것

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때문에 생기는 것 같더라"고 짚었다.

'더 커뮤니티2' 권성민 PD. 사진제공=웨이브

각 팀의 자원과 권한 역시 현실 국제사회의 구조에서 착안했다. 특히 화이트팀은 미국을 염두에 둔 설정이었다. 권 PD는 "화이트는 미국을 어느 정도 상정한 게 있었다. 기본적으로 기축통화를 발행하는 나라가 통화를 지배하고 전쟁을 하는 권력"이라며 "게임 안에서 기능하면 좋겠다고 생각했다"고 밝혔다.

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이어 화이트팀의 화폐 발행에 상한선을 두지 않은 이유에 대해서도 설명했다. 권 PD는 "실제로 미국이 달러를 발행하는데 상한선이 없는데, 룰로 상한선을 두는 순간 말이 안 되는 거다. 그래서 룰로는 두지 않았다"고 말했다.

실제 화폐를 제작하는 방식도 검토했다고. 권 PD는 "초반에 별별 안들이 있었다. 물리적으로 사람이 움직이면서 화폐를 찍자고 했다. 동대문 금속상가에 가기도 하고 3D 프린터도 돌려봤다"며 "도입했으면 바울(넉스)이 하루 종일 찍지 않았을까. 그런 것도 고민했는데 생각보다 쉽지 않았다"고 웃었다.

그러나 상한선 없는 화폐 발행은 제작진의 예상을 벗어난 상황으로 이어졌다. 권 PD는 "벡터(정재호)가 천경, 루나(박세승)도 1조 이러는데, 저희도 저렇게 부르면 짜치는데 싶긴 했다"며 "상한선을 둔다는 것 자체가 프로그램의 일부를 왜곡하니까. 상한선이 없어서 그런 게 있었던 것 같다"고 돌아봤다.

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이어 "미국도 달러를 무한정으로 발행할 수 있지만 그럴 수 없으니 물가 안정도 엄격하게 관리한다. 그래서 그렇게 세팅했다"며 "너무 자유롭다 보니 생각했던 것을 벗어났다"고 설명했다.

'더 커뮤니티2' 권성민 PD. 사진제공=웨이브

다른 팀에도 현실의 국가와 경제 구조를 반영했다. 권 PD는 "블루는 자원 공급이다. 이자하(이재용)는 식량으로 해서 네덜란드, 다른 분들은 산유국이라고 생각했다"며 "실제로 석유 때문에 전쟁이 되는 것과 비슷하니까, 저희는 쉽게 자원 공급국이라고 생각했다"고 말했다.

이어 "레드는 인적 자원을 가진 나라다. 그래서 공해도도 발생하도록 했다"고 설명했다.

골드팀에 대해서는 "골드는 후발국이다. 지금이라고 생각하면 중국이라고 볼 수 있고, 어떻게 보면 암호화폐라고 볼 수도 있다"며 "해석하는 분들 자유인 것 같다"고 덧붙였다.

프로그램의 부제인 '보이지 않는 손' 역시 경제학에서 가져왔다. 권 PD는 "'보이지 않는 손'은 경제학 관련된 단어 중에 가장 유명한 말이다. 말이 멋있기도 하고, 그걸 가져오면 좋을 것 같더라"라고 웃으며 "공통의 제도나 규약이 없을 때 협상과 거래를 통해 이익을 가져가게 된다. 비교 우위에 의한 거래나 경제학에서 다루는 선택의 딜레마를 다루고 싶었다"라고 했다.

또 "경제를 다룰려면 전쟁사도 많이 겹치더라"며 "동시대의 문제라고 생각했다. 이 프로그램 안에서 보여주면 좋겠다고 생각했다"고 밝혔다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com