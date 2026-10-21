10기 정숙, 큰 후회한 '가슴 문신' 공개...제거 시술 7번째 "한 번 더 생각하길"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김수현기자] SBS Plus, ENA '나는 솔로' 10기 정숙으로 얼굴을 알린 최명은이 가슴 문신 제거 시술을 7번째 받으며 고통스러운 근황을 전했다.

최명은은 21일 자신의 "베트남 다낭 5박 6일 여행 끝내고 한국 와서 지친 피부를 위해 레이저 받고, 가슴 타투 7번째 제거"라며 사진을 공개했다.

사진에는 얼굴과 가슴에 마취 크림을 바른 채 시술을 준비하는 최명은의 모습이 담겼다.

Advertisement

그는 여러 차례 문신 제거 시술을 받고 있는 근황을 전하며 쉽지 않은 과정을 털어놨다. 최명은은 "너무 아프고 힘들지만 점점 연해지니 위로가 되네요. 더 힘내야겠죠"라며 문신 제거 과정에서 느끼는 고통과 함께 조금씩 옅어지는 문신을 보며 얻는 위안을 드러냈다.

이어 "여자는 늘 가꿔야 되고 관리해야 되는 것 같네요. 쉽게 얻어지는 게 없네요"라고 덧붙였다.

Advertisement

최명은은 이전에도 가슴 문신 제거 과정을 공개해 왔다. 지난 6월에는 "5번째 레터링 제거 오늘 받았네요. 너무 아팠는데 지워야 되니 참고"라며 시술 후기를 전했다.

Advertisement

당시 그는 "문신 제거는 여전히 아프더라. 마음먹었으니 끝까지 받아서 제대로 제거하겠다"며 "타투하실 때 한 번 더 생각하시고 꼭 하시길"이라고 문신을 새기려는 이들에게 당부하기도 했다.

Advertisement

한편 최명은은 SBS Plus·ENA 예능 프로그램 '나는 SOLO'(나는 솔로) 10기 돌싱 특집에 출연해 이름을 알렸다. 지난해 12월에는 폭행, 재물손괴, 모욕 등 혐의로 검찰에 송치돼 논란이 일었으며, 당시 법원에서 벌금 700만원을 선고받았다.