[인터뷰③]'더 커뮤니티2' PD "추가룰 설정? '데블스 플랜' 룰 어렵더라, 시즌3는…"

'더 커뮤니티2' 권성민 PD. 사진제공=웨이브

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[스포츠조선 정빛 기자] 웨이브 '더 커뮤니티2: 보이지 않는 손'(이하 '더 커뮤니티2') 권성민 PD가 기존 서바이벌 프로그램과 다르게 '추가 룰'을 선택한 이유를 밝혔다.

권성민 PD는 21일 서울 영등포구 여의도 웨이브 사무실에서 스포츠조선과 만나 "

지난 9일 종영한 '더 커뮤니티2'는 서로 다른 자원과 권한을 가진 참가자들이 생존과 상금을 걸고 거래와 협상을 벌이는 사회 실험 서바이벌이다. 웨이브 주간 시청 시간 전 장르 1위와 TV-OTT 통합 비드라마 화제성 1위에 올랐다.

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권 PD는 먼저 프로그램 기획 당시를 회상했다. "제작진도 '더 커뮤니티' 같다"는 권 PD는 "제가 다른 채널을 통해 이야기를 많이 하긴 했는데, 저는 예능 PD 중에서는 비교적 여러 이슈와 여러 히스토리가 있는 창작자인 것 같다"고 운을 ?I다.

이어 "시즌1은 그런 것에 있어서 훨씬 예민했다. (가치관 이야기니까) 한쪽 입장에 쏠려 있으면 안 된다 생각했다. 시즌2를 만들 때는 제 가치관보다 좀 더 물러서서 생각하려고 했다. 그리고 제가 생각하는 그 가운데가 진짜 가운데가 아닐 수도 있어서, 제 생각과 다른 분들로 제작진을 꾸려 준비했다"고 당시를 돌이켰다.

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실제로 공동 연출을 맡은 PD들과도 가치관이 달랐다고. 권 PD는 "메인 PD가 세 명인데 저를 빼고 나머지 두 명은 저와 가치관 코드도 반대다"라며 "저는 저희 프로그램이 저처럼 서바이벌을 재밌게 안 보는 사람도 재밌게 봐야 한다고 했을 때, 두 PD가 '선배, 이건…' 하면서 자제시킨 부분이 있다"고 밝혔다.

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'더 커뮤니티2' 권성민 PD. 사진제공=웨이브

출연자 섭외 과정에서도 제작진의 서로 다른 기준이 반영됐다. 권 PD는 "섭외할 때도 저희끼리 엄청 치열하게 상의했다. 어떤 출연자분이라고 말씀드릴 수는 없지만, 3차까지 회의했다"고 말했다.

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이어 "저는 이 프로그램에서 어떤 부분이 보여졌으면 하는지를 잘 짚을 수 있고, 인문학적 소양이 넓은 분을 봤다. 그런데 다른 PD는 그러면 너무 호의적이니까 쇼적인 부분을 잘 드러낼 수 있는 사람을 추천하기도 했다"며 "출연자 한 분 한 분을 따졌던 것이나 깊이 봤던 게 달라서 균형감 있게 섭외된 것 같다"고 설명했다.

실제로 이번 시즌에는 약 100명의 후보자를 만나 최종 17명을 섭외했다. 그중 마이야르(승우아빠)는 권 PD가 주방 운영 경험에 주목한 인물이었다.

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권 PD는 "저희 프로그램은 비상한 두뇌로 문제를 해결하는 것보다 어떻게 설득시키고, 맥락을 파악하고, 인간관계나 센스를 발휘하는지가 중요하다"고 말했다.

이어 "주방은 인간관계, 상호 관계가 중요하게 이뤄지는 곳이다. 노동자이기도 했고, 직원을 두고 경영을 한 분이다. 그래서 발굴의 재능이 있을 것 같더라"고 밝혔다.

마이야르의 첫 미팅도 기억했다. 권 PD는 "공항에서 오자마자 인터뷰를 했는데, 이야기를 나눌 ?? 초반에는 좀 어려울 것 같더라. 그런데 저희가 하는 질문에 점점 몰입하면서 에너지가 올라오더라"며 "이분을 데리고 오면 뭐라도 하시겠다는 기대감이 있었다"고 돌아봤다.

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'더 커뮤니티2' 권성민 PD. 사진제공=웨이브

기존 두뇌 서바이벌과 다른 규칙 공개 방식도 언급했다. '더 커뮤니티2'는 추가로 계속해서 새로운 룰이 공개되는 점에서 다른 서바이벌과 차별점을 지닌다. 물론 이 특징을 두고, 시청자들 사이에선 여러 의견이 오갔다.

권 PD는 "저는 닌텐도, 플레이스테이션을 즐긴다. 그런 건 튜토리얼 설계가 잘돼 있다. 아무것도 몰라도 '앞으로 가보세요, 점프를 해보세요' 이런 게 나온다. 그게 익숙해지면 또 그 다음을 알려준다"고 말했다.

이어 "'데블스 플랜' 같은 걸 보면 매번 게임 전에 3~4분씩 게임 설명을 해주시는데, 저는 그 시간 동안 바로 흡수하고 보는 게 어려웠다"며 "저처럼 잘 못 따라가고 적응하지 못했던 분들도 차근차근 따라가면 좋을 것 같았다"고 설명했다.

이에 거래, 전쟁, 이주 등 게임의 규칙을 단계적으로 공개하는 방식을 선택했다는 권 PD는 "기존 장르 문법과 다른 방식"이라고 짚었다.

다만 이러한 방식에 대한 시청자들의 다양한 반응도 받아들이고 있다고 했다. 권 PD는 "룰 설명을 아무리 들어도 직접 해봐야 알겠더라"며 "룰이 순차적으로 공개되는 방식도 몰입을 위해서는 좋은 방식이다. 미래를 알 수 없으니 현재에 집중하게 된다. 저희가 사는 현실이 그렇지 않느냐. 마지막 게임에 뭐가 나올지 모르지 않느냐"고 말했다.

그러면서 "몰입과 드라마를 위해서 중요한 장치라고 생각해서 장단점이 있다고 본다. 다양한 피드백을 받았으니 고려해야 하는 것 같다"고 밝혔다.

시즌3 제작 가능성에 대해서도 언급했다. 권 PD는 "제작 여부는 제가 결정할 수 있는 게 아니라서 외부에서 결정할 수 있을 것 같다"고 웃었다.

이어 "저는 사회과학을 공부하는 것을 재밌어했다. 그걸 깊이 파고 탐구하시는 분들도 많지만, 저는 그걸 번역해서 보여주는 과정이 재밌다"며 "아직 여전히 다뤄보지 않은 분야가 많다. 과학, 철학, 종교, 문화도 있다. 그걸 쇼로 구성할 수 있는 여지는 있는 것 같다"고 말했다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com