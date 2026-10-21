[인터뷰④]피트에 분노했던 지니, 생존했다면?…'더 커뮤니티2' PD도 아쉬움

'더 커뮤니티2' 권성민 PD. 사진제공=웨이브

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[스포츠조선 정빛 기자] 웨이브 '더 커뮤니티2: 보이지 않는 손'(이하 '더 커뮤니티2') 권성민 PD가 지니(이지나)의 탈락에 아쉬움을 드러냈다.

권성민 PD는 21일 서울 영등포구 여의도 웨이브 사무실에서 스포츠조선과 만나 웨이브 오리지널 '더 커뮤니티2: 보이지 않는 손'(이하 '더 커뮤니티2')의 출연자 지니에 대해 이야기했다.

지난 9일 종영한 '더 커뮤니티2'는 서로 다른 자원과 권한을 가진 참가자들이 생존과 상금을 걸고 거래와 협상을 벌이는 사회 실험 서바이벌이다.

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시즌1에 이어 이번 시즌에도 참가한 지니는 라이프를 보유한 블루팀 소속으로 출연했, 팀의 생존을 우선하는 플레이를 펼쳤다. 그러나 화이트팀과의 전쟁 이후 블루팀 내부에서 갈등이 불거졌고, 피트(이수민)가 자신만 살아남는 방안에 동조하면서 탈락하게 됐다.

이 과정에서 지니가 피트의 해명에 분노하는 장면은 온라인에서 큰 화제를 모으기도 했다.

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권 PD는 지니의 탈락에 대해 "지니 님이 후반부까지 남아 있었다면 양상이 전혀 달랐을 거라고 생각한다"고 말했다.

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이어 "지니 님은 굉장히 경제학적으로 생각하시는 분이다. 골드와 화이트 거래에서 감정보다 실리적으로 판단하셨을 것 같다"고 설명했다.

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실제로 후반부에는 골드팀이 다른 팀들과의 협상에서 배제되면서 대립 구도가 심화됐다. 권 PD는 경제적 실리를 중시하는 지니가 생존했다면 골드팀과 화이트팀 사이의 거래에서도 다른 판단이 나왔을 가능성을 짚은 것이다.

지니가 '더 커뮤니티' 시리즈를 경험하면서 달라진 모습도 언급했다. 권 PD는 "실제로 지니도 시즌1 출연이 큰 경험이었다고 한다. 시즌1 테스트에 참여하실 때와 시즌2 테스트에 참여하실 때가 다르더라. 유해지셨더라"고 돌아봤다.

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이어 "자기가 나이도 먹었고 그러시더라"며 웃은 뒤 "그러면서 시즌1 경험이 컸다고 하더라. 자기와 비슷하고 동일한 배경에서 30년 가까이를 보내왔는데, 시즌1에 출연하면서 평생 만날 수 없었던 분들의 이야기를 가까이에서 들을 수 있었다고 했다"고 전했다.

'더 커뮤니티2' 권성민 PD. 사진제공=웨이브

이 같은 변화가 '더 커뮤니티' 시리즈를 통해 보여주고 싶은 가치와도 맞닿아 있다고 설명했다. 권 PD는 "우리가 더 섞여서 얘기하고 부대끼면 더 좋지 않았을까라는 얘기를 시즌1, 시즌2에서 다 말한다"며 "현실에서도 온라인 비중이 커지면서 점점 더 누군가를 이해하거나 누군가를 견딜 수 없는 역치가 낮아지는 것 같더라"고 말했다.

이어 "'파편화된 소통들, 맥락이 제거된 소통들로만 이뤄졌을 때 우리 사회가 좋아지는가? 그렇지 않다'는 걸 프로그램 안에서 볼 수 있는 것 같다"고 덧붙였다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com