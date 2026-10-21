"행사 한 번에 몇 천만 원 버는데" 김원효, '연예인 사업 실패'에 일침

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[스포츠조선 이우주 기자] 개그맨 김원효가 연예인들이 사업에 실패하는 이유에 대해 밝혔다.

최근 유튜브 채널 '장사건물주 강호동'에서는 ''10년 동안 갈아 넣었어요' 개콘 망하고 결국 사업으로 대박난 김원효'라는 제목의 영상이 게재됐다.

김원효는 "사람들이 만나면 맨날 하는 얘기가 '왜 요즘 방송 안 하냐'인데 나도 나가고 싶다. 방송이란 게 하고 싶다고 할 수가 없다. 사람들이 내가 일부러 방송 안 하는 줄 안다. 부르면 다 나간다. 그래서 사업을 한 계기도 된다"고 사업을 시작한 이유를 밝혔다.

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김원효는 "연예인이라는 단어 때문에 선입견, 편견도 있다. 연예인이기 때문에 사업은 잘 안 될 거라는 생각도 있다"며 "연예인들이 방송 활동하면서 버는 수익이 시급이나 일당으로 따졌을 때 이만한 고효율이 없다. 가수들 행사했을 때 노래 몇 곡하고 몇 천만 원 받다가, 행사 가서 마이크 잡고 1~2시간 사회보고 몇 백만 원 이렇게 받다가 내 가게를 차린다. 아무리 장사가 잘 돼도, 월 1억을 넘겨도 그만큼 사람이 많고 재료비가 나오고 빠질 거 다 빠지면 남는 게 얼마 안 된다"고 밝혔다.

김원효는 "나중에 뒤에 가서는 '한 달 내내 한 게 행사 하나면 되는데' 하면서 자꾸 돌아갈 생각을 한다. 한두 개 하는 사람들은 그런 생각에 빠진다"며 "전문적으로 프랜차이즈를 몇 십 개, 몇 백 개 늘려서 잘하는 사람들은 그런 생각 안 한다. 한 가게에서 버는 수익이 연예인 수익보다 못 해도 여러 군데에 있는 수익을 나중에 점점 연예계 수익이 못 따라올 정도로 키우면 된다. 근데 거기까지를 못 간다"고 사업에 실패하는 연예인들이 많은 이유를 분석했다.

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이어 "두 번째는 내가 사장이라 하는데 실질적인 사장이 아니다. 못해도, 망해도 내가 사장이어야 되는데 그런 리스크를 안기 싫어서 대부분 초상권을 거는 지분 사장을 많이 한다"고 밝혔다.

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김원효는 "지분 사장으로라도 잘할 수 있다. 지분만큼 잘 참여하면 되는데 그게 잘 안 된다. 내 돈이 단돈 10만 원, 50만 원이라도 들어가면 그게 아까워서라도 열심히 한다. 그렇지 않으면 열심히 안 하게 된다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com