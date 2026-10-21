이수만도 당황했나..'1위' A2O LITE 하트 세례에 "그만해"

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[스포츠조선 정유나 기자] 이수만이 신인 걸그룹 A2O LITE의 음악방송 1위를 축하하며 멤버들과 유쾌한 영상통화를 나눴다.

A2O LITE는 지난 20일 공식 SNS를 통해 이수만과 영상통화를 하는 모습을 공개했다. 영상 속 멤버들은 음악방송 1위 트로피를 카메라에 비추며 기쁨을 감추지 못했다. 화면에 이수만이 등장하자 환호성을 지르며 반가움을 드러내기도 했다.

A2O엔터테인먼트의 키 프로듀서인 이수만은 멤버들에게 축하 인사를 건네며 따뜻하게 격려했다. 특히 이날 회식을 하려는 듯한 멤버들의 모습에 "너무 많이 먹지…먹도록 해라"라고 말을 번복했고 멤버들은 웃어 보였다. 이후 손가락 하트 포즈까지 선보이며 기쁨을 함께했다.

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멤버들은 "열심히 하겠습니다"라고 다짐했고, 이수만도 "나도 열심히 하겠다"고 화답했다. 멤버들이 하트로 애정을 표현하자 이수만 역시 볼 하트를 선보였지만, 멤버들의 적극적인 반응이 이어지자 "그만해"라고 말해 웃음을 더했다.

한편 A2O LITE는 지난 20일 방송된 SBS Life '더쇼'에서 데뷔곡 'NEON'으로 1위를 차지하며 트로피를 거머쥐었다. 지난 13일 정식 데뷔한 지 불과 일주일 만에 음악방송 첫 1위라는 성과를 거뒀다.

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jyn2011@sportschosun.com