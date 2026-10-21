'중식여신' 박은영, JYP 최초 '36세 연습생' 됐다..."데뷔 포기한 적 없다"

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[스포츠조선 김수현기자] '중식 여신' 박은영 셰프가 36세에 JYP 연습생으로 변신해 엔믹스를 만났다.

지난 20일 박은영의 유튜브 영상에서는 박은영이 JYP엔터테인먼트 소속 걸그룹 엔믹스(NMIXX)를 만났다.

이날 박은영은 "제가 하도 밥만 하고 다니니까 주변에서 '연습생은 포기한 거냐' 하시는데 잠깐 쉬어갔을 뿐이지 저는 사실 데뷔의 꿈을 저버린 적이 단 한 순간도 없다"라며 다시 의지를 불태웠다.

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JYP로 향한 박은영은 엔믹스에게 깍듯하게 90도 인사를 하며 "연습생 박은영입니다"라고 자신을 소개했다. 엔믹스를 위해 정성껏 준비한 도시락까지 건네며 남다른 선배 사랑을 드러냈다.

엔믹스는 "연습생분께서 이렇게 해주신 건 처음이다"라며 감동했다. 이에 박은영은 본격적으로 연습생 콘셉트에 몰입해 "제가 아르바이트를 하고 있다. 연습생 하면서 생계가 어렵기 때문에 아르바이트하는 곳에서 만들어 왔다"고 너스레를 떨었다.

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올해 22세인 지우와 21세인 규진 앞에서 박은영은 "저는 올해로 36살 연습생 박은영입니다"라고 소개해 웃음을 안겼다.

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이어 "36살 되는 연습생도 혹시 있을까요?"라고 물었고, 규진은 "최초십니다"라고 답해 폭소를 자아냈다.

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동안 외모도 화제를 모았다. 박은영은 "20살 같다"는 칭찬에 "제가 그런 말을 좀 듣는다. 병원도 많이 다니고 좀 많이 젊어지려고 하고 있다"고 솔직하게 밝혀 웃음을 더했다.

한편 박은영은 중식 셰프로, 지난 5월 성형외과 의사와 결혼식을 올렸다.