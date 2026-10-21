신민아, ♥김우빈과 결혼 후 첫 예능…"사랑이란" 신혼생활 공개하나

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 신민아가 6년 만에 '유퀴즈'에 재출연하는 가운데, 세월을 비껴간 듯한 동안 미모로 시선을 사로잡았다.

21일 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈') 공식 SNS에는 "러블리의 인간화 신민아가 떴다. 신블리가 생각하는 사랑이란~? coming soon"이라는 글과 함께 여러 장의 사진이 공개됐다.

공개된 사진에는 '유퀴즈' 녹화에 참여한 신민아가 MC 유재석과 마주 앉아 이야기를 나누는 모습이 담겼다.

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이날 신민아는 커다란 리본 장식이 돋보이는 화이트 블라우스에 블랙 팬츠를 매치해 단아하면서도 세련된 분위기를 자아냈다. 자연스럽게 흘러내리는 긴 웨이브 헤어스타일은 특유의 청순한 매력을 한층 돋보이게 했다.

특히 1984년생으로 올해 42세인 신민아는 나이가 믿기지 않는 동안 미모를 자랑해 눈길을 끌었다. 또렷한 이목구비와 투명한 피부, 은은한 미소까지 데뷔 초와 다름없는 사랑스러운 비주얼이 감탄을 자아냈다.

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유재석의 이야기에 귀를 기울이며 미소 짓는 모습에서는 특유의 사랑스러운 매력이 고스란히 드러났다. 화려한 스타일링 없이도 청초한 분위기를 완성하며 '원조 러블리 여신'다운 존재감을 뽐냈다.

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신민아의 '유퀴즈' 출연은 지난 2020년 9월 이후 약 6년 만이다. 당시 영화 '디바' 개봉을 앞두고 출연했던 그는 솔직하고 유쾌한 입담으로 화제를 모은 바 있다.

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무엇보다 이번 출연은 지난해 12월 배우 김우빈과 결혼한 이후 처음으로 나서는 예능이라는 점에서 관심이 쏠린다. 두 사람은 약 10년간의 열애 끝에 부부의 연을 맺었으며, 올해 초 스페인으로 신혼여행을 다녀왔다.

특히 제작진이 '신민아가 생각하는 사랑'을 예고한 만큼, 신민아가 남편 김우빈과의 결혼 생활이나 사랑에 대한 생각을 직접 털어놓을지 기대가 모인다.

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한편 신민아는 오는 11월 4일 공개를 앞둔 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'로 시청자들과 만난다. 동명의 인기 웹소설을 원작으로 한 작품으로, 신민아를 비롯해 주지훈, 이종석, 이세영 등이 출연한다.

olzllovely@sportschosun.com