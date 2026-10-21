이혜성, '증조부 친일 논란' 하영 옹호 해명 "소신 발언한 적 없다"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 방송인 이혜성이 증조부의 친일 행적 논란으로 활동을 중단한 배우 하영을 언급한 뒤, 자신의 소신으로 알려진 발언은 책 속 질문을 인용한 것이라고 해명했다.

이혜성은 21일 자신의 SNS에 "여러분 저는 '소신 발언'을 한 적이 없습니다!"라고 글을 올렸다.

그는 "'조상의 죄를 후손이 속죄해야 하는가?' 이 문장은 저의 의견을 표현한 것이 아니라, 마이클 샌델 교수님의 책 '정의란 무엇인가' 책 297쪽에서 문제제기를 하며 나온 문장을 인용한 것입니다"라고 설명했다.

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이혜성은 책의 해당 페이지도 공개하며 "'이혜성의 1% 북클럽'에서 해당 책을 리뷰한 영상 35:15 또는 38:10부터 보시면 관련 내용을 확인하실 수 있다"고 덧붙였다.

앞서 지난 20일 유튜브 채널 '이혜성의 1% 북클럽'에는 마이클 샌델의 저서 '정의란 무엇인가'를 다룬 영상이 게재됐다.

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영상에서 이혜성은 "최근에 한 공인의 증조부가 일제강점기 시절에 자행한 친일 행적이 밝혀지면서 논란이 있었다"며 "이에 대해 어떤 사람들은 분노를 표출했고 어떤 사람은 신중론을 펼쳤다"고 말했다. 해당 공인의 실명을 밝히지는 않았지만, 지난 8월 불거진 배우 하영의 증조부 논란을 가리킨 것으로 해석됐다.

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이어 과거사와 관련한 가해자 및 후손의 재산 문제와 가해국·피해국 사이의 사죄 및 손해배상 문제 등을 거론했다. 그러면서 "역사적 가해자들의 명백한 잘못에 대해서는 이견의 여지가 없지만, 조상의 죄를 우리가 대신 속죄해야 하는가"라고 질문했다.

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그러나 "조상의 죄를 우리가 대신 속죄해야 하는가"라는 질문이 이혜성 개인의 소신인 것처럼 기사화되면서 오해가 불거졌다. 이에 이혜성은 해당 문장이 책에서 제시된 철학적 질문을 인용한 것이라고 직접 바로잡았다.

한편 하영은 한 예능 프로그램에서 4대째 의사 집안이라는 가족사를 소개한 뒤 증조부 안상호의 일제강점기 행적이 알려지면서 논란에 휩싸였다. 소속사는 처음 관련 의혹을 부인했으나 추가 확인 후 입장을 번복해 사과했고, 하영도 역사에 대한 무지와 경솔한 언급을 반성한다는 뜻을 밝히며 모든 활동을 중단했다.