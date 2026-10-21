이정수, 6세 막내딸 수술실 보내고 오열…"태어나 가장 간절히 방언 기도"

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[스포츠조선 이지현 기자] 개그맨 이정수가 막내딸의 수술 소식을 전하며 애틋한 부성애를 드러냈다.

21일 이정수는 자신의 SNS를 통해 "오늘 아침 7시 30분에 이로이 엉덩이에 있는 모소종 제거 수술을 했다"며 막내딸의 수술 소식을 알렸다.

이정수는 "새벽 기도는 한 번도 나간 적 없는데, 오늘 새벽에는 살면서 가장 간절히 기도를 해봤다. 방언이라는 게 왜 터지는지 이해할 수 있었다"고 털어놨다.

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이어 "7시 반보다 일찍 수술실 앞에 오는 바람에 남은 가족들을 기다리는 것도 어찌나 짠하던지"라며 어린 딸을 수술실로 보내야 했던 아버지의 심정을 전했다.

긴장감이 감도는 상황에서도 가족들의 유쾌한 모습은 이어졌다. 이정수는 "다들 로이에게 뽀뽀해 주는 와중에도 언니는 그거는 못 하겠다며 버티더라. 하기야 생각해 보니 저도 우리 형 볼에 뽀뽀할 수 없다"고 농담을 덧붙였다.

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다행히 수술은 성공적으로 마무리됐다. 이정수는 "수술은 덕분에 아주 잘 마쳤다"며 안도의 한숨을 내쉬었다. 특히 마취에서 덜 깬 막내딸이 처음으로 꺼낸 말이 뭉클함과 웃음을 동시에 안겼다.

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이정수는 "마취가 덜 깬 로이가 처음 한 말은 '나 이제 꼬리 없어?'였다"며 "그 작은 혹 같은 걸 우린 꼬리라고 불렀다"고 설명했다.

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이어 "당분간 거동이 힘들겠지만 재발하지 않길 바라면서 수술을 잘 이겨낸 로이에게 다시 한번 감사의 마음을 전한다. 수고했어! 잘했어! 로이야! 고마워!"라며 딸을 향한 애정을 드러냈다.

함께 공개된 사진에는 병원 침대에 누워 수술을 준비하는 막내딸과 그 곁을 지키는 이정수의 모습이 담겼다. 이정수는 눈을 질끈 감고 딸에게 손을 뻗은 채 간절한 마음을 드러냈다. 또 다른 사진에는 수술을 마치고 병실에서 회복 중인 딸의 모습이 담겨 눈길을 끌었다.

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이후 이정수는 수술 후 빠르게 회복 중인 막내딸의 근황도 추가로 공개했다. 사진 속 로이는 병실에서 김밥을 크게 베어 물며 식욕을 되찾은 모습이다. 이정수는 "금식이 끝나자마자 바로 살아나 버리는 텐션"이라며 "금요일까지 입원인데 지금도 퇴원할 수 있을 것 같다"고 전했다. 그러면서 "다 여러분의 기도와 염려 덕분이다. 감사하다"며 응원을 보내준 이들에게 고마움을 표했다.

모소종은 주로 엉덩이 사이 꼬리뼈 부근에 발생하는 질환으로, 피부 아래에 낭종이나 염증이 생기는 것이 특징이다. 상태에 따라 수술적 제거가 필요하며 재발 가능성이 있어 수술 후 관리도 중요하다.

한편 이정수는 2013년 4살 연하의 아내와 결혼해 2014년 첫째 딸 이리예, 2020년 둘째 이로이 양을 얻었다.

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olzllovely@sportschosun.com