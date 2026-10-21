황정음, 11년 전 결별한 김용준 향한 진심 "보고 싶어..좋은 추억 많은 친구"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 황정음이 11년 전 결별한 전 연인 김용준을 향해 보고 싶다는 마음을 전하며 아름답게 남은 추억을 떠올렸다.

21일 황정음의 유튜브 채널에는 '황금이들에게 질문 세례 받는 날'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 황정음은 팬들이 보낸 질문에 솔직하게 답하는 시간을 가졌다.

황정음은 과거 공개 연인이었던 김용준에 관한 질문에도 거리낌없이 답했다. 그는 '용준 님과 헤어진 후 우연이라도 마주친 적이 없느냐'는 질문에 "한 번도 없다. 용준이를 좀 보고 싶은데 (마주친 적도) 없다"고 밝혔다.

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제작진이 "제일 예쁘고 젊은 시절을 함께하지 않았냐"고 묻자 황정음은 잠시 추억에 잠긴 듯 아련한 표정을 지었다.

이어 "하여튼 용준이는 되게 좋은 추억이 많은 친구"라며 "길에서 가다 마주치면 되게 반갑게 인사할 수 있는 그런 친구다"라고 말했다.

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한편 황정음과 SG워너비 김용준은 2006년 공개 연애를 시작했다. 두 사람은 2009년 MBC '우리 결혼했어요'에 실제 연인으로 함께 출연하며 많은 사랑을 받았다. 방송에서 하차한 뒤에도 만남을 이어갔으나 2015년 결별했다.