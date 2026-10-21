신지, ♥문원과 결혼 5개월 만에 부부상담行…"명품백 선물 받고도 스트레스"

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 신지가 남편 문원에게 받은 명품 가방을 두고 뜻밖의 고충을 털어놨다.

21일 유튜브 채널 '어떠신지'에는 '남편에게 처음 털어놓은 진짜 속마음... 부부상담 받고 왔습니다'라는 내용의 영상이 게재됐다. 영상에는 신지와 문원이 부부 심리상담을 받으며 서로의 성향과 속마음을 알아가는 모습이 담겼다.

이날 신지는 남편의 애정 어린 선물에 고마움을 느끼면서도 이를 받아들이는 것이 익숙하지 않다고 고백했다. 신지는 "받는 법을 모른다. 너무 불편하다"며 평소 누군가에게 선물을 받는 것 자체를 어려워한다고 밝혔다.

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이어 "40몇 년을 살면서 그렇게 큰 명품 가방을 선물받아 본 것도 이 사람이 처음이고, 제가 얘기했던 걸 기억해서 해준 것도 처음"이라며 남편 문원에게 받은 특별한 선물을 언급했다.

그러나 정작 남편이 선물한 명품 가방을 마음껏 사용하지 못하고 있다고. 신지는 "그게 너무 소중하니까 못 메고 다닌다. 그런데 그걸 안 메고 다닌다고 또 스트레스를 준다"며 "그러면 저는 '그럴 거면 사주지 마'가 되는 것"이라고 솔직하게 털어놨다.

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남편이 자신을 생각해 선물한 마음이 너무 고맙고 소중하지만, 정작 가방을 사용하지 않는다는 이유로 부담을 느끼게 된다는 설명이다.

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이에 상담사는 선물을 주고받는 과정에서도 서로의 마음을 이해하는 것이 중요하다고 조언했다.

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신지는 남편에게 "자기가 막 잘하려고 하지 않아도 나를 엄청 사랑하는 마음을 안다. 존재만으로, 그냥 내 옆에서 숨 쉬고 있는 것만으로도 정말 큰 도움이 된다"며 "밥도 안 해줘도 된다"고 말했다. 이어 "지금 너무 충분하니까 더 하지 않아도 된다. 애쓰지 않았으면 좋겠다"고 강조했다.

한편 신지는 지난 5월 2일 서울 강남구 라움아트센터에서 7세 연하 가수 문원과 결혼식을 올렸다. 두 사람은 2024년 MBC 표준FM '이윤석, 신지의 싱글벙글쇼'에서 DJ와 게스트로 만나 연인으로 발전했으며, 지난해 6월 결혼 소식을 알렸다.

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olzllovely@sportschosun.com