스테파니, ♥23세 연상 남친 자랑 "미국인이라 세대차이 없어..술·담배 안 하고 몸 단단"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 스테파니가 23세 연상의 남자친구인 전 메이저리거 브래디 앤더슨과의 러브스토리를 공개했다.

21일 유튜브 채널 '노빠꾸 탁재훈'에는 'K-방산의 저력 천무 다연장 로켓 말고 K-POP의 저력 이수만의 천상지희 더 그레이스 천무 스테파니'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 스테파니는 브래디 앤더슨과의 첫 만남에 대해 "2013년에 처음 만났다. 오래됐다"고 밝혔다.

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남자친구의 장점에 대해서는 "술, 담배를 안 한다. 술도 정말 내가 마셔야 옆에서 딱 한 입 마신다. 마실 수 있는데 절대 안 마신다"며 "운동도 놓지 않고 계속 해서 몸이 엄청 단단하다"고 자랑했다.

이어 "레깅스만 입고 다닌다. 집에서는 거의 옷을 잘 안 입고 항상 자연인이다. 타올 정도만 하고 다닌다"고 말해 웃음을 자아냈다.

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스테파니는 두 사람이 연인으로 발전한 데 코로나19가 결정적인 계기가 됐다고 말했다. 그는 "코로나 때문에 한국에 못 들어가게 되면서 자연스럽게 사귀게 됐다"고 설명했다.

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이어 "한국에 들어가기 하루 전에 만났었는데 그게 8년 만에 만난 거였다. 서로 '변한 게 없다'고 이야기하다가 이렇게 된 거다. 그때는 나이도 몰랐다"고 회상했다.

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1964년생인 브래디 앤더슨과 세대 차이를 느끼지 않느냐는 질문에는 "미국 사람이라 그런 게 없다"고 답했다.

과거에도 1968년생 남성과 교제한 적이 있다는 스테파니는 '연상 킬러'라는 말에 "물론 동갑과 만난 적도 있다"고 해명했다.

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이어 "동양권이 나이에 집착을 많이 하지 않냐"며 "남자친구는 이런 이슈를 보고 '한국 인터뷰에서는 왜 그렇게 나이 이야기를 하냐'고 한다. 나이 이야기하는 것 자체가 실례니까"라고 설명했다.

한편 스테파니는 2020년 브래디 앤더슨과의 열애를 인정했다. 두 사람은 스테파니가 미국 LA의 발레단에서 활동하던 시절 처음 인연을 맺었으며, 오랜 시간이 흐른 뒤 재회해 연인으로 발전했다. 현재 한국과 미국을 오가며 장거리 연애를 이어가고 있다.

브래디 앤더슨은 1990년대 볼티모어 오리올스를 대표했던 외야수다. 1988년 보스턴 레드삭스에서 메이저리그에 데뷔한 뒤 같은 해 볼티모어로 이적했다. 1992년에는 21홈런·80타점·53도루를 기록했고, 1996년에는 50홈런과 21도루를 올리며 활약했다.

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2002년 선수 생활을 마친 뒤에는 볼티모어 구단 프런트로 활동했으며, 2016년 김현수가 볼티모어에 입단했을 당시 적응과 훈련을 돕기도 했다.