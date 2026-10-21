"우리 아기들" 써니가 키운 '이수만 걸그룹' A2O LITE, 첫 라디오까지 지원사격

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 소녀시대 써니가 자신이 트레이닝에 참여한 신인 걸그룹 A2O LITE(에이투오 라이트)의 첫 라디오 생방송을 든든하게 지원사격했다.

21일 방송된 MBC FM4U '정오의 희망곡 김신영입니다'에는 A2O LITE가 게스트로 출연했다. 이날 스페셜 DJ는 같은 소속사 선배이자 프로듀서로 활동 중인 소녀시대 써니가 맡아 특별한 만남이 성사됐다.

방송 이후 '정오의 희망곡' 공식 SNS에는 써니와 A2O LITE 멤버들이 함께 촬영한 단체 사진이 공개됐다.

Advertisement

공개된 사진에는 써니를 중심으로 A2O LITE 멤버들이 옹기종기 모여 손하트를 만들고 있는 모습이 담겼다. 멤버들은 각자 개성이 돋보이는 의상을 입고 사랑스러운 매력을 발산했으며, 써니 역시 후배들 사이에서 환한 미소를 지어 훈훈함을 자아냈다.

특히 제작진은 "데뷔 첫 라디오 생방송인데, 아기들이 떨지도 않고 말도 잘하고 노래도 잘하네요"라며 신인답지 않은 멤버들의 활약을 칭찬했다.

Advertisement

이날 방송에서 A2O LITE는 팀명에 대해 서로 다른 색깔을 가진 아홉 소녀가 만나 새로운 빛을 만들어간다는 의미라고 소개했다. 데뷔곡 'NEON'(니온)에 대해서는 밝고 감각적인 에너지가 돋보이는 곡이라며 인트로 퍼포먼스와 다채로운 아카펠라를 감상 포인트로 꼽았다.

Advertisement

특히 데뷔 직후 음원 차트 정상에 오른 소감도 전했다. 멤버들은 예상치 못한 뜨거운 반응에 "너무 신기했다", "전혀 예상을 못 했다"며 놀라움을 드러냈다. 이어 1위를 차지한 뒤 다양한 맛의 아이스크림 케이크를 먹으며 자축했다고 밝혀 풋풋한 매력을 더했다.

Advertisement

무엇보다 이번 만남은 써니와 A2O LITE의 특별한 관계로 더욱 눈길을 끌었다. 써니는 지난 2023년 SM엔터테인먼트를 떠난 뒤 지난해 4월 친삼촌인 이수만 프로듀서가 설립한 A2O엔터테인먼트에 합류했다. 당시 가수가 아닌 프로듀서로 계약한 써니는 유영진 프로듀서의 지도 아래 프로듀싱을 배우는 동시에 연습생들의 트레이닝 프로그램 설계와 심리적 관리, 스타일링 및 안무 지도 등에 참여한 것으로 알려졌다.

이처럼 후배들의 성장 과정에 힘을 보태온 써니는 A2O LITE 데뷔 이후에도 SNS를 통해 응원을 이어왔다. 최근에는 이수만과 유영진의 모습을 AI로 구현한 'NEON' 안무 영상까지 공개하며 적극적인 홍보에 나섰다.

Advertisement

이번에는 스페셜 DJ로 직접 마이크를 잡고 후배들의 첫 라디오 생방송을 함께하며 남다른 애정을 드러낸 셈이다.

한편 A2O LITE는 이수만 프로듀서가 이끄는 A2O엔터테인먼트 소속 9인조 걸그룹으로, 지난 13일 데뷔곡 'NEON'을 발표했다. 해당 곡은 발매 29시간 만에 멜론 TOP100 1위에 오르며 화제를 모았고, 데뷔 첫 주 음악방송에서도 1위를 차지하며 대형 신인의 탄생을 알렸다.

olzllovely@sportschosun.com