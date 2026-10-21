이계인 "전처가 내연남과 동거"..사기 결혼 상처에 집까지 처분

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[스포츠조선 조윤선 기자] 이계인이 사기 결혼으로 입은 상처가 여전히 남아 있다고 털어놨다.

21일 유튜브 채널 '그리구라'에는 '팔면 오르고, 옮기면 폭망? 이계인의 부동산 잔혹사'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 게스트로는 배우 이계인이 출연했다.

이계인은 처음으로 내 집 마련에 성공했던 용산의 아파트를 매도한 이유에 대해 "과거 이야기가 안 나올 수 없다"며 사기 결혼으로 겪은 아픔을 언급했다.

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이계인이 과거를 떠올리며 씁쓸해하자 김구라는 "나도 사실 첫 번째 결혼은 실패했다"며 공감대 형성에 나섰다.

그러나 이계인은 "결혼 생활은 실패할 수도 있다. 그런데 사기당한 거랑 실패는 다르다"고 단호하게 말했다.

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이어 "그런 일을 겪고 나니까 집이 징그러워졌다. 그래서 빨리 정리하는 게 낫겠다 싶어서 여의도 MBC 바로 앞에 있는 28평대 아파트로 이사 갔다"고 당시를 회상했다.

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김구라는 "사기 결혼의 여파로 재산상 손실을 입어서 평수를 조금 줄여서 이사한 거냐"고 물었고, 이계인은 "오히려 용산 아파트보다 더 비쌌다"고 답했다.

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이계인은 당시 혼인신고를 하지 않아 재산을 지킬 수 있었다고도 밝혔다. 그는 "전처가 내연남과 동거 중이었다"며 "그러나 사기죄가 성립이 안 된다. 내가 결혼해서 혼인신고를 했으면 걔네들은 수갑 차는 거였다. 그런데 혼인신고를 안 했었다"고 말했다.

이어 "바쁘기도 하고 전처가 '뭐 그리 서두르려고 하냐. 혼인신고는 나중에 하자'고 하더라. 나는 그때 드라마를 4개나 할 때였으니까 그런가보다 하고 안 했다"며 "결과적으로는 혼인신고를 안 한 게 천만다행이었지만 분한 마음이 든다"고 토로했다.

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김구라는 여전히 속상해하는 이계인에게 "이제는 쓴웃음으로 승화시키는 것 아니냐"고 위로했다. 그러나 이계인은 "웃음으로 승화는 못 시킨다"고 단호하게 답하며 깊이 남은 상처를 드러냈다.

한편 이계인은 1992년 사실혼 관계였던 아내에게 10년간 동거해 온 내연남이 있다는 사실을 알고 헤어졌다. 이후 1997년에 10세 연하와 재혼했지만 다시 파경을 맞았고, 지난해 한 방송을 통해 세 번째 결혼한 사실을 밝혔다.