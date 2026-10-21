손예진, '♥현빈·아들' 위해 차린 정성 가득 식탁…"다 같이 먹을 때 행복"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 손예진이 수준급 요리 실력을 뽐내며 소박하면서도 행복한 일상을 공개했다.

손예진은 21일 자신의 SNS에 "정신없이 요리하고 앉아서 다 같이 먹을 때가 제일 행복"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 손예진이 정성스럽게 준비한 것으로 보이는 다양한 집밥 메뉴가 담겼다. 흑미밥을 비롯해 고기 요리와 생선, 계란찜, 각종 나물과 채소 반찬까지 한식당을 방불케 하는 푸짐한 상차림이 시선을 사로잡았다.

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특히 매 끼니 다른 메뉴로 구성된 식탁이 눈길을 끌었다. 쌈 채소와 매콤한 고기볶음, 계란찜을 곁들인 한상부터 먹음직스러운 소고기와 나물 반찬을 준비한 식사까지 다채로운 메뉴에서 정성이 느껴졌다.

여기에 직접 만든 듯한 김밥까지 공개해 눈길을 끌었다. 계란과 고기, 채소 등 속 재료가 가득 들어간 김밥은 먹음직스러운 비주얼을 자랑했다.

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손예진은 "여러분도 건강하고 맛있는 것들 많이 드세요"라며 팬들의 건강을 챙기는 다정한 인사도 잊지 않았다. 이어 '내일은 또 뭐 먹지', '메뉴 고민'이라는 해시태그를 덧붙여 요리에 진심인 일상을 엿보게 했다.

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화려한 스포트라이트를 받는 톱스타지만, 일상에서는 직접 음식을 준비하고 가족과 함께 식사하는 시간에 행복을 느끼는 소탈한 면모가 눈길을 끈다.

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앞서 손예진은 지난 9월 방송된 JTBC '냉장고를 부탁해'에 출연해 남다른 요리 실력을 공개한 바 있다. 당시 현빈이 가장 좋아하는 음식으로 김치찌개를 꼽았으며, 자신 있는 요리로는 할머니에게 배운 레시피로 만드는 김밥을 언급했다. 특히 손님들에게 김밥을 대접하면 모두 맛있다고 한다며 자신감을 드러내기도 했다.

한편 손예진은 지난 2022년 3월 배우 현빈과 결혼해 같은 해 11월 아들을 품에 안았다. 결혼 이후에도 연기 활동을 이어가는 동시에 SNS를 통해 가족과 함께하는 일상과 요리하는 모습을 공개하며 팬들과 소통하고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com