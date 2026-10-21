'세븐♥' 이다해, 50억 상하이 집 최초 공개 "20년 전 '마이걸' 덕에 中서 먹고산다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 이다해가 국내 방송 활동이 뜸해진 이유와 중국에서의 근황을 솔직하게 털어놨다.

21일 유튜브 채널 'A급 장영란'에는 '상하이 50억 집에 산다는 장영란 절친 이다해가 한국에서 사라진 충격적인 이유?(파격 러브스토리)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 장영란은 과거 드라마 '헬로! 애기씨'에서 함께 호흡을 맞췄던 이다해를 만나기 위해 중국 상하이로 향했다. 두 사람은 오랜 시간 연락이 뜸해졌다가 배우 심진화의 생일 파티를 계기로 10여 년 만에 재회했다고 밝혔다.

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이다해는 현재 중국 상하이에 마련한 집을 최초로 공개했다. "한 달에 한 두번 정도 왔다 갔다 한다"면서, 집은 매매가 약 50억 원에 월세는 약 600만 원이라고 밝혔다.

이다해는 "여기는 깡통집이었다. 벽이랑 바닥만 돼 있고 나머지는 제가 다 한 것"이라며 집 안의 가구와 인테리어를 직접 꾸몄다고 설명했다. 특히 세븐과 태어날 아기를 위한 공간까지 세심하게 마련해 장영란의 감탄을 자아냈다.

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이다해는 중국에서 꾸준히 활동할 수 있었던 원동력으로 과거 출연작 '마이걸'을 꼽았다. 그는 "'마이걸' 때문에 지금 중국에서 먹고사는 것"이라며 "지금도 중국에서 행사에 가거나 어디를 가면 '마이걸' 배경음악을 틀어준다"고 밝혔다.

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이어 "'마이걸' 때부터 완전히 인기가 많아졌다. 행사도 많이 가고 광고도 많이 찍었다. 정말 정신없이 사랑을 받았던 것 같다"고 회상했다.

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이다해는 지난 2005년 방송된 SBS 드라마 '마이걸'에서 주인공 주유린 역을 맡아 이동욱, 이준기와 호흡을 맞췄다. 당시 최고 시청률 24.9%를 기록하며 큰 인기를 끌었으며, 특히 중국 등 아시아권에서도 흥행에 성공해 이다해가 한류스타로 발돋움하는 계기가 됐다.

그러나 국내 작품 활동이 뜸해진 데 대해서는 배우로서의 고민을 털어놨다. 이다해는 "내 나이 또래 여배우들은 많이 공감할 것 같은데 자리가 되게 폭이 좁아지지 않나"라며 "지금 '마이걸'을 할 수 없듯이"라고 말했다.

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이어 "요즘 워낙 드라마 시장도 좋지 않다 보니까 생각을 더 많이 하게 된다. 그래서 조금 소심해진다고 해야 하나. '내가 잘할 수 있을까' 하는 생각도 든다"고 솔직하게 고백했다.

이를 들은 장영란은 "무슨 소리냐. 다해가 지금까지 했던 걸 보면 스펙트럼이 정말 넓다"며 응원을 보냈다.

한편 이다해는 2023년 가수 세븐과 9년 열애 끝에 결혼했다. 현재 첫아이를 임신 중이며 한국과 중국을 오가며 활동하고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com