이경실, 딸 손수아 '엄마 찬스' 시선에 눈물.."혜택보다 상처 많아"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 이경실이 자신의 유명세 때문에 딸 손수아가 '엄마 찬스'라는 오해와 상처를 받는 것 같다며 미안함에 눈물을 보였다.

21일 유튜브 채널 '우리엄마 이경실'에는 '연예인 딸로 살아간다는 것'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 이경실과 손수아는 함께 기질 검사를 받으며 서로의 속마음을 들여다봤다.

검사 결과 두 사람은 공평성과 원칙, 형평성 등의 항목에서 만점을 받았다. 이에 손수아는 "오늘 엄마 이야기를 들으면서도 엄마가 굉장히 설명하고 싶다고 느꼈다. 나는 엄마가 '수아도 오디션 봐서 하는 거다'등의 그런 이야기를 안 했으면 좋겠다"고 말했다.

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이어 "엄마가 하도 높은 위치에 계시다 보니까 오해를 많이 받고 나도 그런 게 있다. 항상 설명하고 싶어한다"며 "누군가 오해했을까 봐 '이거 공평한 거였다', '공정한 거였다'라고 자꾸 설명하게 된다"고 털어놨다.

이경실은 자신이 적극적으로 해명하는 이유가 억울해서가 아니라 자녀들이 받을 상처가 걱정되기 때문이라고 밝혔다.

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그는 "나한테는 말해도 된다. 막말로 내 기사에 악플다는 건 괜찮지만, 우리 자식 기사에 그런 말이 있는 건 너무 싫다. 내가 너무 미안하다"며 "내가 이경실이라서, 아이들 엄마라서 아이들이 이런 이야기를 듣는다는 생각에 너무 싫다"며 울먹였다.

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이어 "그래서 나도 모르게 사람들한테 같이 연극을 하다가 마지막에 끝나고 설명한다. 관객 중에는 분명히 '딸이라서 저렇게 같이 했구나'라고 생각하는 사람이 있을까 봐 딸이 상처받을까 봐 '당당하게 오디션을 봐서 통과한 거다'라고 하게 된다"라고 털어놨다.

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이경실은 "나한테 질타하는 건 괜찮다. 내 자식한테 그런 말을 하는 건 너무 싫다. 아이들도 (상처가) 쌓이지 않냐. 엄마한테서 받은 혜택보다는 아이들은 개인적으로 상처가 더 많으니까 그래서 설명하는 거 같다"고 말했다.

이를 들은 손수아는 "괜찮다. 그건 내 몫이다"라고 담담하게 엄마를 위로했다.

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그러나 손수아 역시 "연극을 하던 연기 하려면 오디션을 봐야하는데 항상 내 앞에는 '정정당당하게 오디션 봤다'라는 말이 붙는다. 나도 누구 못지않게 되게 열심히 해나가는데 왜 나는 항상 그런 말이 붙는지 모르겠다"고 말하다 끝내 눈물을 보였다.

이어 "그 생각도 사람들의 자유고 내가 상처받는 것도 그냥 내 몫이라고 생각한다. 내가 엄마 딸로 태어났는데 어떡하겠냐"며 "유튜브를 시작한 것도 그런 걸 깨보고 싶어서 '우리엄마 이경실'로 한 거다. 알려진. 부분들이 있으니까 '그래, 나도 엄마랑 같이 해보지. 뭐'라고 하면서 해나가는 것들이 있다"고 밝혔다.

손수아는 이경실에게 "우리의 숙제라고 생각하자. 엄마도 이제 너무 설명하지 말고 그냥 그러려니 해라"라고 말하며 의젓하게 위로했다.