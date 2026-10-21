서인영, 한소희 사는 '46억 빌라' 보더니 눈물 "왜 그렇게 살았을까"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정유나 기자] 가수 서인영이 구리의 고급 주택을 둘러본 뒤 과거를 후회하며 눈물까지 보였다.

21일 서인영의 유튜브 채널에는 '전재산 털어서 드디어 이사하는 서인영 (+구리 10억 아파트,윗집이 한소희)'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 서인영은 제작진과 함께 경기 구리의 아파트와 고급 빌라를 임장했다. 제작진은 서인영에게 "소원이다. 구리에 아파트 샀으면 좋겠다"라며 "구리만 와도 강남, 상암동까지 30분이면 온다. 구리도 자연이 있고, 서울은 아닌데 붙어있다"고 말했다.

Advertisement

제작진은 "구리에 연예인도 많이 산다. 현빈 손예진 부부도 이사갔고, 박진영 대표도 구리에 산다"고 설명했다.

먼저 찾은 곳은 65평형 구옥 아파트였다. 매매가는 9억5000만원으로, 넓은 평수와 주변 인프라가 소개됐다. 서인영은 반셀프 인테리어를 통해 새롭게 변신한 집까지 둘러보며 감탄을 쏟아냈다. 깔끔한 거실과 넓은 주방, 고급스러운 욕실 등을 살펴본 그는 "꿈의 집이야. 지금 우리 집이랑 너무 다르다"며 부러움을 드러냈다.

Advertisement

이어 구리 아치울마을의 고급 빌라도 방문했다. 나나, 한소희 등 유명인들이 거주하는 곳으로 소개된 해당 빌라는 호텔을 연상케 하는 로비와 세대별로 분리된 출입구가 특징이었다. 넓은 주방과 드레스룸, 테라스는 물론 개인 노래방과 창고까지 갖춰져 있었다.

Advertisement

전용면적 약 62평에 테라스 면적만 약 12평에 달하는 이 빌라의 매매가는 46억5000만원이었다. 관리비도 월 140만원 수준이라는 설명에 서인영은 놀라움을 감추지 못했다. 그는 "나 여기서 살고 싶어", "꿈의 집이다. 내가 원하는게 다 있다" "집에 안 가고 싶어"라며 마음에 드는 모습을 보였지만, 현실적인 가격에 아쉬움을 드러냈다.

Advertisement

특히 집을 둘러본 뒤 서인영은 과거를 돌아보며 복잡한 심경을 털어놨다.

그는 "과거에 집 살 생각이 없었다. 술만 덜 먹었어도..술 취하면 사람들한테 현금을 쥐어줬다"라며 후회했다. 이어 "모든게 후회된다. 눈물날 것 같다. 왜 그렇게 살았을까. 진짜 어디다가 그렇게 돈을 펑펑 썼을까"라며 "10년도 날리고 돈도 날리고"라며 끝내 눈물을 보였다. 계속해서 서인영은 "어려운 사람 도와주기라도 했으면 나 그런 것도 못 했잖아. 너무 사람 같이 못 산 느낌이다"라며 자책하는 모습을 보였다.

Advertisement

그러면서도 서인영은 "더 열심히 살면 되지. 꼭 여기 살아야 잘 사는 건 아니지만 그래도 약간 목표가 생기잖아. 사람이 목표가 없으면 안 된다"며 앞으로의 삶을 다잡는 듯한 모습을 보였다.

jyn2011@sportschosun.com