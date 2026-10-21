"유재석 손 때렸다가 욕먹어" 심영순, 11년 전 '런닝맨' 비화 공개

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[스포츠조선 정유나 기자] '유 퀴즈 온 더 블럭' 심영순이 과거 '런닝맨' 요리 대결에서 유재석의 손을 때렸다가 시청자들에게 혼쭐이 났던 일화를 공개했다.

21일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 췌장암 완치 후 돌아온 요리 연구가 심영순, 21년 만에 한국인 NBA 도전에 나선 이현중 선수, 대중음악 평론가 임진모, 무림 고수로 활약 중인 배우 강소라가 출연했다.

이날 심영순은 과거 유재석의 칼질에 불호령을 내렸던 웃음 가득한 일화를 공개했다.

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심영순은 지난 2014년 유재석이 출연 중인 '런닝맨' 요리 배틀 당시 심사를 맡았다고.

당시 유재석에게 사랑의 매를 가했던 심영순은 "그때 내가 엄청 야단맞았다. 자기(유재석) 손 때렸다고. 시청자들이 얼마나 날 혼내는지"라며 "손을 갖다 그렇게 벌려서 칼질 하면 큰일 날 뻔했다"고 혼낼수 밖에 없던 사연을 전했다. 이에 유재석은 "잘하셨다"고 답했다.

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'옥수동 선생님'으로 불리며 현정은 회장, 이부진 사장 등 재벌가 인사들의 요리 선생님으로 이름을 알린 심영순. 그는 "현정은 회장님은 내가 아주 사랑하고 존경하고 귀하게 여기는 분이다. 그분이 날 잘 보셨는지 자기 시아버지댁에 초빙해서 처음 갔는데 무명으로 된 앞치마를 한 10명이 똑같이 입었더라. 전부 앉아 계시다가 내가 들어가니 다 서서 인사하시더라. 아주 예의를 받고 정말 감사한 마음으로 가르쳤다"고 떠올렸다.

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이어 심영순은 "제가 그 집 작은엄마를 몰라 뵙고 겨자 초장 많이 넣었다고 막 야단을 쳤다. 그래서 지금도 미안하기도 하고 안타깝기도 하다"고 고백해 눈길을 끌었다.

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jyn2011@sportschosun.com