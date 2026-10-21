심영순, 故정주영 회장 집 갔다 깜짝 "소파 찢어져..그렇게 살 바에 돈 왜 벌어?"

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[스포츠조선 정유나 기자] '유 퀴즈 온 더 블럭' 심영순이 과거 고(故) 정주영 현대그룹 명예회장의 집을 방문했다가 뜻밖의 살림살이에 놀랐던 일화를 공개하며 거침없는 입담을 뽐냈다.

21일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 췌장암 완치 후 돌아온 요리 연구가 심영순, 21년 만에 한국인 NBA 도전에 나선 이현중 선수, 대중음악 평론가 임진모, 무림 고수로 활약 중인 배우 강소라가 출연했다.

'옥수동 선생님'으로 불리며 현정은 회장, 이부진 사장 등 재벌가 인사들의 요리 선생님으로 이름을 알린 심영순. 이날 심영순은 현정은 회장의 시아버지댁 고(故) 정주영 회장 집에 요리 수업을 하러 갔던 기억을 떠올렸다.

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심영순은 "대단한 집에 왔으니, 나도 호기심이 많아 집구경을 해야겠다 싶었다. 여기 저기 뒤적거리며 봤다. 그랬더니 아이고 세상에, 소파가 찢어졌더라. 또 파티상이 우리 집은 외국에서 들여온 나무로 만든 상인데 그댁은 합판이더라. 합판 잘라 쓰는 것에 '있는 사람이 더 무섭구나'했다"고 솔직하게 말해 눈길을 끌었다.

이어 "그래서 내가 재별들이 뭐 준다고 하면 질색이다. 그뿐 아니다. 그 집이 반찬그릇을 보니까 천연색이더라"고 말을 이었고, 이에 유재석은 눈치를 보며 "선생님 그만하시라"고 말했다.

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하지만 심영순은 계속해서 "그렇게 살 바에는 돈을 왜 벌어?"라고 말해 웃음을 자아냈다.

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jyn2011@sportschosun.com