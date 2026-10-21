황정음, 연기 공백에 수입 0원 "금 팔고 보험해지..두 아들 유학 준비 중단" [SC이슈]

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[스포츠조선 조윤선 기자] 황정음이 두 아들의 돌잔치 때 받은 금을 팔고 보험까지 해지해 생활하고 있다고 털어놨다.

21일 황정음의 유튜브 채널에는 '황금이들에게 질문 세례 받는 날'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 황정음은 팬들이 보낸 질문에 솔직하게 답하는 시간을 가졌다.

이날 황정음은 두 아들 유학 계획에 대해 "사실 요즘에 사는 게 정신없고 힘들어서 유학 준비를 잠시 중단했다"고 밝혔다.

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이어 "아이들이 너무 예뻐서 같이 가면 갔지 아이들만 따로 못 보내겠다는 생각을 한다"며 "그런데 어떻게 될지는 모른다. 유학을 못 갈 수도 있지만 보내고는 싶다. 아이들에게 세상을 보여주고 싶다. 경험만큼 소중한 건 없으니까"라고 말했다.

배우 활동을 쉬는 동안 생활비를 어떻게 마련하느냐는 질문에는 "수입 0원이다"라고 답한 뒤 깊은 한숨을 내쉬었다.

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황정음은 "26세 이후로 돈을 안 벌어본 게 처음이라서 굉장히 당황스럽고 무서웠다"고 털어놨다. 그러면서 "사실은 돈 되는 금을 다 팔았다. 왕식이, 강식이 돌잔치 때 받은 금을 다 팔았다"며 "보험도 해지하니까 돈 많이 나오더라. 그거로 꾸역꾸역 잘 살고 있다"고 솔직하게 밝혔다.

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황정음은 시간을 돌릴 수 있다면 언제로 제일 돌아가고 싶냐고 묻자 "결혼 전인 2015년"이라고 답했다. 그는 "여배우로서 빛나는 시기였고, 날 찾아주시는 분들이 너무 많았을 때니까 그때로 돌아가고 싶다"고 말했다.

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그러나 "아들 왕식이, 강식이를 못 만난다고 생각하면 그냥 왕식이, 강식이를 선택할 거다. 너무 예쁘다"며 두 아들을 향한 각별한 애정을 드러냈다.

결혼을 고민하는 팬에게는 "결혼하지 마라"고 단호하게 조언했다. 황정음은 "나는 이제 평생 죽을 때까지 결혼 안 하고 싶다. 동거는 오케이"라며 "법적으로 묶이는 게 싫다. 이혼하는 데 9년 걸렸다. 이제는 완전 1000% 비혼주의"라고 강조했다.

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한편 황정음은 2016년 2월 두 살 연상의 프로골퍼 출신 사업가 이영돈과 결혼해 두 아들을 뒀다. 두 사람은 2020년 이혼 조정을 신청했다가 이듬해 재결합했지만, 2024년 2월 다시 이혼 절차에 들어갔다. 이후 약 1년 3개월 만인 2025년 5월 이혼을 확정했다.