"저… 장가갑니다"…음문석, 오랜 무명 딛고 ♥모델 연인과 내년 1월 결혼

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 음문석(44)이 오랜 시간 사랑을 키워온 모델 연인과 결혼을 발표한 가운데, 팬들에게 직접 진심 어린 소감을 전했다.

21일 음문석은 자신의 팬카페를 통해 "안녕하세요. 가족 여러분, 문돌이에요"라는 인사와 함께 장문의 글을 게재했다.

음문석은 "요즘 날씨가 많이 추워졌어요. 옷 따뜻하게 입고 다니시는 거 아시죠?"라며 팬들의 건강을 챙긴 뒤 "늘 부족한 저를 한결같이 응원해 주시고, 언제나 큰 힘이 되어 주시는 우리 가족 여러분께 오늘은 꼭 드리고 싶은 이야기가 있다"고 운을 뗐다.

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이어 "저… 장가갑니다"라고 깜짝 결혼 소식을 전하며 "저를 정말 소중하게 아껴주고, 늘 챙겨주고 사랑해 주는 사람과 함께 앞으로의 인생을 행복하게 살아보려고 한다"고 예비 신부를 향한 애정을 드러냈다.

특히 음문석은 "갑작스러운 소식에 많이 놀라셨죠?"라며 "어떻게 말씀드려야 할지 고민도 많이 했는데, 무엇보다 저를 아껴주시는 우리 가족 여러분께 먼저 제 마음을 전하고 싶었다"고 털어놨다.

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오랜 무명 생활을 거쳐 배우로 자리매김한 그는 팬들을 향한 감사 인사도 잊지 않았다. 음문석은 "늘 제 편이 되어 주시고 응원해 주신 여러분께 말로 다 표현하지 못할 만큼 감사한 마음을 가지고 있다"며 "여러분이 보내주신 사랑과 응원이 있었기에 지금까지 포기하지 않고 여기까지 올 수 있었던 것 같다"고 전했다.

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끝으로 "이제 저도 좋은 사람과 함께 서로 아끼고 의지하면서 행복하게 살아보겠다"고 약속하며 글을 마무리했다.

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앞서 이날 소속사 고스트스튜디오는 음문석이 오는 2027년 1월 결혼식을 올린다고 공식 발표했다. 예비 신부는 현재 모델로 활동 중인 여성으로, 두 사람은 오랜 교제 끝에 부부의 연을 맺게 됐다. 구체적인 결혼식 날짜와 예비 신부의 신상은 공개되지 않았다.

한편 1982년생인 음문석은 지난 2005년 가수 SIC으로 연예계에 데뷔했다. 이후 긴 무명 생활을 거쳐 2019년 SBS 드라마 '열혈사제'에서 단발머리 조폭 장룡 역으로 강렬한 인상을 남기며 대중에게 이름을 알렸다.

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이후 영화 '범죄도시2', '육사오'와 드라마 '편의점 샛별이', '모범택시3' 등에서 활약했다. 최근에는 나홍진 감독의 영화 '호프'에서 양배 역을 맡아 존재감을 드러냈으며, 엄태화 감독의 신작 '살기 좋은 집'에도 출연할 예정이다.

olzllovely@sportschosun.com