이혜성, '증조부 논란' 하영 감싸기라니.."친일 행적 옹호한 적 없어" 재차 해명

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방송인 이혜성이 배우 하영의 증조부 친일 논란을 언급한 뒤 불거진 옹호 오해를 재차 해명했다.

이혜성은 21일 자신의 SNS에 "최근 제 영상 내용이 일부 기사와 댓글에서 의도와 다르게 전해지고 있어, 바로잡고자 글을 남긴다"며 장문의 글을 남겼다.

그는 "45분 분량이라 전체를 보시기 어려운 분들을 위해 핵심만 정리했다"며 "결론부터 말씀드리면, 저는 영상에서 '우리 모두는 역사적 책임에서 자유로울 수 없으며, 그 책임을 안고 살아가야 한다'고 이야기했다"고 밝혔다. 이어 "내가 직접 저지른 일이 아니더라도, 선조의 잘못을 외면할 수 없다는 뜻"이라고 설명했다.

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이혜성은 "이 내용은 마이클 샌델 교수의 '정의란 무엇인가' 중 "조상의 죄를 우리가 속죄해야 하는가?"라는 장에서 다루는 주제"라며 "이 질문은 역사적 잘못에 대한 사죄에 반대하는 쪽에서 흔히 제기하는 논리이고, 샌델 교수는 이에 반론을 펼친다"며 "우리는 이야기 속에서 자신을 이해하는 '서사적 존재'이며, 선조들의 이야기가 쌓여 지금의 우리가 되었기에, 과거에서 자랑스러운 부분만 골라 취할 수는 없다는 것"이라고 전했다.

또 "책에서는 매킨타이어 교수의 견해도 함께 소개하는데, '내가 태어나기도 전의 일이니 나와는 상관없다'는 태도를 '도덕적 천박함'이라고 표현한다. 저 역시 이 관점에 깊이 공감했기에 영상에서 소개했다"고 밝혔다.

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그러면서 "다시 한번 분명히 말씀드린다. 저는 친일 행적을 옹호한 적이 없으며, '조상의 죄를 왜 우리가 속죄해야 하느냐'는 의견을 낸 적도 없다"고 강조했다.

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이어 "영상에서 읽은 그 문장은 책이 던지는 문제 제기였고, 저는 그에 대한 반론까지 함께 소개했다. 해당 문장만 떼어져 제 개인 의견처럼 전해진 부분이 있어 정정드린다"고 덧붙였다.

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앞서 지난 20일 유튜브 채널 '이혜성의 1% 북클럽'에는 마이클 샌델의 저서 '정의란 무엇인가'를 다룬 영상이 게재됐다.

영상에서 이혜성은 "최근에 한 공인의 증조부가 일제강점기 시절에 자행한 친일 행적이 밝혀지면서 논란이 있었다"며 "이에 대해 어떤 사람들은 분노를 표출했고 어떤 사람은 신중론을 펼쳤다"고 말했다. 실명을 밝히지는 않았지만, 해당 발언은 지난 8월 불거진 배우 하영의 증조부 논란을 가리킨 것으로 해석됐다.

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이혜성은 과거사와 관련한 가해자 및 후손의 재산 문제와 가해국·피해국 사이의 사죄 및 손해배상 문제 등을 거론했다. 그러면서 "역사적 가해자들의 명백한 잘못에 대해서는 이견의 여지가 없지만, 조상의 죄를 우리가 대신 속죄해야 하는가"라는 책 속 질문을 소개했다.

그러나 이 문장이 이혜성 개인의 의견처럼 기사화되면서 오해가 불거졌다. 이혜성은 앞서 "여러분 저는 '소신 발언'을 한 적이 없다"고 한 차례 해명한 데 이어, 장문의 글을 통해 자신의 입장을 다시 한번 명확히 밝혔다.

한편 하영은 한 예능 프로그램에서 4대째 의사 집안이라는 가족사를 소개한 뒤 증조부 안상호의 일제강점기 행적이 알려지면서 논란에 휩싸였다. 소속사는 처음 관련 의혹을 부인했으나 추가 확인 후 입장을 번복해 사과했고, 하영도 역사에 대한 무지와 경솔한 언급을 반성한다는 뜻을 밝히며 모든 활동을 중단했다.