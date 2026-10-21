박세영, 알고 보니 '놀이공원 공주 대상' 출신…"S랜드 평생 이용권 있다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 박세영이 어린 시절 놀이공원 공주 선발대회에서 대상을 차지했던 특별한 이력을 공개했다.

21일 방송된 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에서는 배우 박세영, 곽정욱 부부와 생후 14개월 된 딸 나엘이가 새로운 가족으로 합류했다.

이날 박세영은 14개월 된 딸 나엘과 함께 놀이공원 나들이에 나섰다. 특히 박세영에게 이곳은 단순한 놀이공원이 아닌, 어린 시절 특별한 추억이 담긴 장소였다.

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박세영은 과거 해당 놀이공원에서 개최한 공주 선발대회에 출전했다며 "공주 선발대회가 있었다. S랜드 대상 공주였다"고 밝혀 놀라움을 안겼다.

이어 "대상을 타면 퍼레이드도 한다. 평생 이용권을 부상으로 받게 돼서 평생 갈 수 있는 곳"이라고 설명했다. 어린 시절 공주 선발대회에서 대상을 차지한 데 이어 놀이공원 평생 이용권까지 받았다는 사실이 공개된 것.

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무엇보다 박세영은 "나중에 내 아이랑 같이 오면 좋겠다고 생각했다"며 어린 시절 품었던 소망을 떠올렸다.

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그렇게 시간이 흘러 한 아이의 엄마가 된 박세영은 자신의 바람대로 딸과 함께 추억의 놀이공원을 다시 찾았다. 과거 공주로 뽑혔던 장소에 이제는 딸의 손을 잡고 돌아왔다는 점에서 남다른 의미를 더했다.

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이날 방송에서는 남편 곽정욱을 쏙 빼닮은 딸 나엘의 사랑스러운 모습도 공개돼 눈길을 끌었다.

한편 박세영과 곽정욱은 지난 2013년 방송된 KBS 2TV 드라마 '학교 2013'을 통해 처음 인연을 맺었다. 이후 연인으로 발전한 두 사람은 2022년 결혼했으며, 지난해 5월 첫딸을 품에 안았다.

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olzllovely@sportschosun.com