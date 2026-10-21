"안경 썼을 뿐인데"…송혜교, 플리스에 후드 뒤집어쓰고 '고양이와 힐링'

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 송혜교가 고양이들과 함께한 여유로운 일상을 공개했다.

송혜교는 21일 자신의 SNS 스토리에 별다른 설명 없이 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 야외 테라스에서 고양이들과 시간을 보내는 송혜교의 모습이 담겼다. 송혜교는 크림색 플리스 재킷에 회색 후드티를 겹쳐 입고, 편안한 팬츠를 매치한 소탈한 차림으로 눈길을 끌었다.

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특히 화려한 메이크업이나 꾸밈 없이 안경을 착용한 자연스러운 모습에서도 특유의 청순한 미모가 돋보였다. 후드를 머리에 뒤집어쓴 송혜교는 고양이를 바라보며 환한 미소를 짓는 등 편안한 분위기를 자아냈다.

또 다른 사진에는 나무 바닥 위에 나란히 앉아 있는 고양이 두 마리의 모습이 담겼다. 송혜교는 자신의 일상 속 소소한 순간들을 공유하며 친근한 매력을 드러냈다.

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평소 세련되고 우아한 이미지로 사랑받아 온 송혜교의 수수한 일상이 색다른 매력을 더했다.

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한편 송혜교는 넷플릭스 새 시리즈 '천천히 강렬하게'를 통해 시청자들과 만날 예정이다. 노희경 작가의 신작으로, 배우 공유와 호흡을 맞춘다.

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olzllovely@sportschosun.com