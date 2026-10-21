12년 전 '붕어빵' 꼬마가 국가대표로..김국진과 감동 재회 "따뜻하게 대해주셨다"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 육상 국가대표 나마디 조엘 진이 김국진과 12년 만에 재회했다.

21일 방송된 MBC '라디오스타'는 김영범, 최준용, 강이슬, 비웨사 다니엘 가사마, 나마디 조엘 진이 출연한 '메이드 인 코리아' 특집으로 꾸며졌다.

이날 조엘 진은 자신의 첫 예능 선생님으로 김국진을 꼽아 눈길을 끌었다. 그는 "12년 전에 '붕어빵'이라는 프로그램에 출연한 적이 있다"고 밝혔다.

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김국진은 뒤늦게 조엘 진을 알아보고 반가움을 드러냈다. 조엘 진은 "첫 예능의 발걸음이 되어주신 분이다. 너무 잘해주셨다"며 고마운 마음을 전했다.

김국진 역시 "고정 출연자였다. 내가 들고 다녔다"며 당시를 떠올렸고, 조엘 진은 "너무 따뜻하게 대해주셨다"고 회상했다.

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이와 함께 조엘 진이 9세 때 '붕어빵'에 출연한 영상도 공개됐다. 어린 조엘 진은 코끼리 성대모사를 야심 차게 선보이며 남다른 끼를 뽐냈다.

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품에 안길 만큼 작았던 조엘 진이 키 186cm의 육상 국가대표로 성장한 모습에 김국진은 흐뭇한 미소를 감추지 못했다

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조엘 진은 "이번에 만나 뵙게 돼서 너무 반가운 마음에 그림을 선물하고 싶었다"며 "훈련하면서 틈틈이 그렸다"고 직접 그린 그림을 선물했다. 뜻밖의 선물을 받은 김국진은 "평생 간직하겠다"며 감동했다.