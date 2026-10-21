강소라, ♥한의사 남편과 부부싸움 솔직 고백 “나를 다스린 뒤 다시 맞붙어”

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[스포츠조선 정유나 기자] '유 퀴즈 온 더 블럭' 강소라가 한의사 남편과의 부부싸움을 솔직하게 고백했다.

21일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 췌장암 완치 후 돌아온 요리 연구가 심영순, 21년 만에 한국인 NBA 도전에 나선 이현중 선수, 대중음악 평론가 임진모, 무림 고수로 활약 중인 배우 강소라가 출연했다.

6살, 4살 두 아이를 키우는 엄마 강소라는 육아 고충을 털어놨다. 강소라는 "너무 예뻐서 느리게 컸으면 좋겠는데, 빨리 지나가길 바라기도 바란다"라며 "정말 내 배로 낳았는데, 어쩜 이렇게 내 말을 안 듣는 존재가 있을까"라고 털어놨다.

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그는 첫째 딸이 예민하고 짜증이 많은 편이라며 "내 팔을 잡고 늘어지면 나도 힘들다. 그럴때 같이 손잡고 무공 훈련을 한다. 아이를 키우다 보면 인생이 무협이다. 초고수가 되는 길보다 아이를 잘 키우는 게 경지에 오르는 길인 것 같다"고 토로했다.

지난 2020년 한의사와 결혼한 강소라는 부부 싸움에 대해 묻자 "부부 싸움은 안 할 수가 없다"라며 "그럴 때는 폐관수련을 해야 한다. 나를 다스리고, 다시 비무를 해야 한다. 마지막에는 꼭 허그로 화해를 한다"라고 솔직하게 밝혔다.

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jyn2011@sportschosun.com