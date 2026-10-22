강소라, 2달만 16kg 감량하고 연영과 합격 "연기학원도 만류했는데.."

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[스포츠조선 정유나 기자] '유 퀴즈 온 더 블럭' 강소라가 고등학교 3학년 시절 두 달 만에 16kg을 감량하고 연극영화과에 합격한 사연을 공개했다.

21일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 췌장암 완치 후 돌아온 요리 연구가 심영순, 21년 만에 한국인 NBA 도전에 나선 이현중 선수, 대중음악 평론가 임진모, 무림 고수로 활약 중인 배우 강소라가 출연했다.

유튜브에 공개한 무협 입문 강의가 290만 뷰를 돌파하며 뜨거운 반응을 얻은 강소라. 그는 무협을 향한 팬심이 배우의 꿈으로 이어졌다며 남다른 애정을 드러냈다. 강소라는 "제가 그 세계관에 직접 들어가보고 싶었다"고 밝혔다.

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이어 "고등학교 때는 연출을 해보고 싶었고, 대학교 갈 때는 배우의 꿈을 꾸게 됐다"며 배우를 꿈꾸게 된 과정을 설명했다.

그는 "당시는 다이어트 하기 전이었다. 연기학원에서도 만류했다. 고3 여름방학 두 달 동안 약 16kg을 감량했다. 굳센 의지로 동국대학교 연극영화과에 입학했다. 이후 영화 '써니'에서 하춘화 역을 맡으며 이름을 알리게 됐다"고 전했다.

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jyn2011@sportschosun.com