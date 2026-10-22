이향, 파리 1박 140만원 호텔서 '인종차별' 의혹…"문 고장에 로비만 14번 가"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 아나운서 출신 방송인 이향이 프랑스 파리의 고급 호텔에서 겪은 황당한 경험을 폭로하며 인종차별 의혹을 제기했다.

이향은 21일 자신의 SNS를 통해 "여러분 이거 인종차별인가요? 소설도 진짜 이렇게 쓰라면 못 쓴다"라는 글과 함께 파리 여행 중 겪은 호텔 이용 후기를 공개했다.

이향에 따르면 그는 이번 파리 여행을 위해 1박에 무려 140만원에 달하는 호텔 객실을 예약했다. 그러나 체크인 과정부터 문제가 발생했다. 예정된 체크인 시간보다 약 1시간 30분이나 늦게 객실에 들어갈 수 있었지만, 호텔 측으로부터 제대로 된 사과조차 받지 못했다는 것.

Advertisement

문제는 여기서 끝나지 않았다. 어렵게 입실한 객실의 출입문마저 고장 나면서 불편이 이어졌다. 이향은 "체크인부터 방문이 고장 났는데 인정하지 않고 계속 우리 보고 로비로 왔다 갔다 하게 했다"며 "첫날부터 방을 교체해 달라고 했는데 알아본다고만 하고 피드백이 없었다"고 토로했다.

특히 호텔에 머무는 동안 객실 출입 문제를 해결하기 위해 로비를 무려 14차례나 오갔다고 주장해 놀라움을 안겼다.

Advertisement

그는 영상에서도 "큰맘 먹고 1박에 140만원짜리 방을 예약했는데 체크인할 때 설명도 없이 한 시간 이상 기다리게 했다"며 "문이 고장 나서 머무는 동안 단 한 번도 저희 키로 방문을 열어본 적이 없다"고 분통을 터뜨렸다.

Advertisement

이어 "방을 바꿔줄 시도도 하지 않았다. 체크인하는 날만 네 번째로 로비에 가는 중"이라며 반복되는 불편에도 제대로 된 사과가 없었다고 주장했다.

Advertisement

결국 이향은 "마지막 날까지 우리 방 키로 문 한 번도 못 열어봤네요. 하하하"라며 허탈한 심경을 드러냈다. 특히 그는 호텔 측의 반복된 대응에 "이거 인종차별인 것 같다"며 의문을 제기했다.

한편 전 스포츠 아나운서인 이향은 치과의사인 남편과 결혼, 슬하에 아들을 두고 있다. 남편이 대상그룹 창업주의 외가 쪽 손자라는 사실이 밝혀지며 '재벌가 며느리'로 화제를 모으기도 했다. 현재 이향은 부산에 거주하며 여러 플랫폼에서 뷰티·라이프스타일 인플루언서로 팬들을 만나고 있다.

Advertisement

olzllovely@sportschosun.com