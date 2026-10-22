신지, 부부상담 중 ♥문원에 단호한 선 긋기…"내 음악엔 관여하지 마"

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 신지가 남편 문원에게 자신의 음악 활동에 관여하지 말아 달라고 요청한 사연을 공개했다.

21일 유튜브 채널 '어떠신지'에는 '남편에게 처음 털어놓은 진짜 속마음... 부부상담 받고 왔습니다'라는 내용의 영상이 게재됐다. 영상에는 신지와 문원이 부부 심리상담을 받으며 서로의 성향과 속마음을 알아가는 모습이 담겼다.

이날 문원은 아내 신지가 힘든 일을 털어놓으면 단순히 공감하는 데 그치지 않고 직접 해결책을 찾아주려 한다고 밝혔다.

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문원은 "항상 해결책을 내놓는 스타일이었다"며 "예를 들어 아내가 솔로곡이 필요하다고 하면 제가 곡을 쓴다. 곡을 딱 써서 '이런 스타일 어때?' 하고 주고 싶다. 바로 해결해 주고 싶은 것"이라고 설명했다.

그러나 신지의 생각은 달랐다. 신지는 "제가 여러 번 얘기했다. 그걸 원하는 게 아니다"라며 남편의 적극적인 도움에 부담을 느낀다고 털어놨다.

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특히 신지는 "코요태 음악이나 내 개인적인 음악 활동에 대해서는 자기가 좋게 잘해 주고 싶겠지만 관여하지 않았으면 좋겠다"고 단호하게 선을 그었다.

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이어 "그거는 자기랑 나랑 부딪힐 수 있는 문제라고 생각한다"며 "이 사람 성격상 나에게 도움이 되고 싶어서 정성을 들여 만들어 줬는데 제가 거절하면 상처를 받을 것"이라고 설명했다.

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그러면서 "저는 또 그 마음을 이해해 주려고 할 거고, 그게 저한테 스트레스가 되는 것"이라며 남편의 호의가 오히려 부부 사이의 갈등으로 이어질 수 있다고 우려했다.

신지는 "그냥 그런 부분에 있어서는 내가 괜찮다고 했을 때 그 행동을 하지 않아 주면 저희가 부딪히는 횟수가 줄어들 거라고 생각한다"고 강조했다.

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이에 상담사는 신지의 의견에 공감하며 아내가 괜찮다고 말하면 남편도 이를 있는 그대로 받아들여도 된다고 조언했다.

신지는 남편의 애정과 배려를 충분히 알고 있다면서도 "자기가 막 잘하려고 하지 않아도 나를 엄청 사랑하는 마음을 안다. 존재만으로도 충분하다"며 진심을 전했다.

상담을 마친 문원은 "겉으로 내뱉지 못하는 말들이 있었는데 여기 오니까 조금씩 더 나오더라"며 서로의 차이를 이해하게 된 소감을 밝혔다.

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한편 신지는 지난 5월 2일 서울 강남구 라움아트센터에서 7세 연하 가수 문원과 결혼식을 올렸다. 두 사람은 2024년 MBC 표준FM '이윤석, 신지의 싱글벙글쇼'에서 DJ와 게스트로 만나 연인으로 발전했으며, 지난해 6월 결혼 소식을 알렸다.

olzllovely@sportschosun.com