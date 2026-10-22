'세븐♥' 이다해, 中 검색어 1위 휩쓴 충격 D라인…"임신 9개월인데 배가 작아"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 이다해가 남편 세븐에게 임신 사실을 처음 알렸던 순간과 중국에서 임신 근황으로 화제가 된 사연을 공개했다.

21일 유튜브 채널 'A급 장영란'에는 '상하이 50억 집에 산다는 장영란 절친 이다해가 한국에서 사라진 충격적인 이유?(파격 러브스토리)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 장영란은 심진화와 함꼐 중국 상하이를 찾아 절친 이다해와 만났다. 현재 첫아이를 임신 중인 이다해는 상하이에 마련한 집을 공개하며 출산을 앞둔 근황을 전했다.

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특히 이다해는 임신 중에도 배가 크게 나오지 않아 중국에서 화제가 됐다고 밝혔다. 이다해의 배를 본 장영란과 심진화는 "웬일이야? 배가 하나도 안 나왔다"며 놀라움을 감추지 못했다.

심진화는 "9개월 인데 배가 이것밖에 안 돼서 중국에서 검색어 1위를 했다"고 이야기했고, 이다해 역시 "중국에서 검색어 떴다. 임신은 했는데 왜 배가 저렇게 작냐는 반응이 나왔다"고 설명해 눈길을 끌었다.

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또한 이날 이다해는 남편 세븐에게 임신 사실을 처음 알렸던 순간도 회상했다. 그는 "임신 테스트기에서 두 줄이 나왔는데 확실하지 않아서 한 10개는 해본 것 같다"며 "그동안 두 줄은 코로나 검사에서밖에 못 봤다"고 말해 웃음을 안겼다.

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이후 병원을 찾아 임신 사실을 확인한 이다해는 세븐을 위한 깜짝 이벤트를 준비했다고. 이다해는 "레스토랑을 예약하고 몰래 서프라이즈를 준비했다. 인형에 이것저것 꽂아 놓고 편지도 썼다"며 당시 상황을 떠올렸다.

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특히 세븐은 아내의 임신 소식을 접하자 기쁨을 감추지 못했다고. 이다해는 "그걸 보더니 갑자기 레스토랑에서 서빙해 주시는 분한테 '내 와이프 임신했대요'라고 하더라"며 웃음을 터뜨렸다.

이어 "저렇게 좋아하는구나 싶었다. 그 사람이 그렇게 좋아하는 모습을 보니까 나도 너무 행복했다"며 남편을 향한 애정을 드러냈다.

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이에 1984년생인 이다해는 출산을 앞두고 달라진 인생의 목표도 밝혔다. 그는 "옛날에는 끝도 없는 꿈이 있었다. 주말극을 하면 미니시리즈가 하고 싶고, 일에 대한 욕심이 끊임없이 있었다"면서도 "사실 지금은 그런 꿈이 없다"고 털어놨다. 이어 "너무 욕심내지 말고 그냥 우리 셋이서 순탄하게 잘 살았으면 좋겠다. 이 가정을 잘 지켜봐야겠다는 게 꿈"이라며 울컥하는 모습을 보였다.

한편 이다해는 지난 2023년 가수 세븐과 9년 열애 끝에 결혼했다. 현재 첫아이를 임신 중이며 한국과 중국을 오가며 활동하고 있다.

olzllovely@sportschosun.com