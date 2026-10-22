강소라, 추자현 따라 중국 진출 욕심 "캐스팅되면 짐 싼다"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 강소라가 중국 무협 드라마 출연에 대한 욕심을 드러내며 추자현을 언급해 눈길을 끌었다.

21일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 무림 고수로 활약 중인 배우 강소라가 출연했다.

강소라는 최근 유튜브에 공개한 무협 입문 강의 영상이 290만 뷰를 돌파하며 화제를 모으고 있다.

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이에 MC 유재석은 "저도 보고 깜짝 놀랐다. 일상 올리는 브이로그를 계속 하고 계셨다. 그 조회수가 10만 정도로 갔는데 무협 입문 강의가 200만이 훌쩍 넘었더라. 이렇게 터질 줄 아셨냐"고 물었다.

강소라는 "몰랐다. 제 생각에 다른 장르보다 무협이 주류 장르가 아니라서 보시는 분들이 많지 않을 거라고 생각했다. 전 5~6만을 예상했다"며 "제 구독자분들이 거의 다 여자분들이시다. 여자분들이 로맨스 쪽도 좋지만 이쪽 장르를 접해보셨으면 좋겠다는 욕심으로 찍었다. 그런데 기존에 아시던 고수분들만 오셔서 당황했다"고 답했다.

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한의사 남편은 강소사의 활약에 응원을 보냈지만, 소속사는 뜻밖의 콘텐츠에 환호와 우려를 동시에 드러냈다고. 강소라는 "남편은 '너의 능력으로 '유퀴즈'까지 입성하다니 축하한다'고 했다"며 웃었다. 이어 "저희 회사가 원하는 콘텐츠는 패션이다. 다양한 방면으로 뻗어나갈 가지가 많으니까. 그런데 무협은 어디로 튈지 모른다. 어떤 나무가 될지 종잡을 수 없다"고 털어놔 웃음을 자아냈다.

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이를 들은 유재석이 "중국에 무협 드라마가 있지 않냐. 캐스팅이 들어올 수도 있다"고 하자 강소라는 "그럼 짐 싸야죠. 추자현 선배님처럼! 조만간 와이어 달 수 있기를"이라고 답하며 무협 드라마 출연에 대한 기대감을 드러냈다.

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jyn2011@sportschosun.com