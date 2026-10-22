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'신세계 장녀' 애니, 母 백화점 전광판 앞 인증샷.."권력 레전드"

조윤선 기자

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'신세계 장녀' 애니, 母 백화점 전광판 앞 인증샷.."권력 레전드"

[스포츠조선 조윤선 기자] 올데이프로젝트 애니가 어머니 정유경 회장이 이끄는 신세계백화점 전광판에 등장한 자신의 모습을 직접 인증했다.

애니는 21일 자신의 SNS에 하트 이모티콘과 함께 사진 두 장을 게재했다.

사진 속 애니는 서울 명동 신세계백화점 본점 외벽의 초대형 전광판 '신세계스퀘어'를 배경으로 포즈를 취했다. 전광판에는 올데이프로젝트의 신곡 'CRASH' 뮤직비디오 속 애니의 개인 컷과 단체 컷이 각각 나와 눈길을 끌었다.

'신세계스퀘어'는 신세계백화점이 2024년 11월 선보인 대형 미디어 전광판으로, 농구장 약 3개를 합친 규모다. 그동안 명품 브랜드 광고를 비롯해 국내외 아티스트들의 다양한 콘텐츠가 상영됐다.

이곳에서 올데이프로젝트의 뮤직비디오가 상영된 것은 이번이 처음이다. 지난달 앨범 발매 당일에는 'CRASH' 뮤직비디오가 총 네 차례 송출됐다.

이번 상영은 애니가 과거 가족의 거센 반대를 무릅쓰고 가수의 꿈을 이뤘다는 점에서도 의미를 더했다. 어머니가 이끄는 신세계백화점 전광판에 자신이 속한 그룹의 뮤직비디오가 등장하자, 애니는 이를 직접 인증하며 벅찬 순간을 기념했다.

이를 본 네티즌들은 "역시 가족이 가장 든든한 지원군이네요", "권력 레전드", "권력 있어요 언니", "이 정도면 가내수공업"등의 반응을 보였다.

'신세계 장녀' 애니, 母 백화점 전광판 앞 인증샷.."권력 레전드"

앞서 애니는 지난해 6월 공개된 올데이프로젝트 다큐멘터리에서 "엄마한테 '가수가 진짜 하고 싶다'고 했더니 '말이 되는 소리냐. 절대 NO'라고 했다"고 밝힌 바 있다.

그는 "고등학교 2~3학년 때 가족의 반대가 가장 커졌는데 포기하지 못하겠다고 하니까 엄마가 아이비리그에 들어가면 나머지 가족들을 설득하는 걸 도와주겠다고 했다"며 "그때부터 아예 잠이라는 걸 포기하고 입시 준비를 정말 열심히 해서 결국 미국 컬럼비아대학교에 합격했다"고 전했다.

한편 애니는 지난해 6월 올데이프로젝트 멤버로 데뷔해 'FAMOUS', 'WICKED' 등을 발표했다. 지난달 28일에는 두 번째 EP 'CRASH'를 발매하고 활동을 이어가고 있다.

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