이경실, 이혼 후 어린 딸이 건넨 위로에 울컥.."날 안쓰러워하는 모습에 가슴 아파"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 이경실이 이혼 후 자신을 위로하는 어린 딸의 한마디에 가슴이 아팠던 사연을 털어놨다.

21일 유튜브 채널 '우리엄마 이경실'에는 '연예인 딸로 살아간다는 것'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 이경실은 이혼 후 딸에게 위로받는 동시에 미안함을 느꼈던 순간을 떠올렸다. 그는 "수아는 어렸을 때부터 엄마의 행복을 우선으로 생각하는 면이 있었다"고 말했다.

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이어 "수아가 초등학교 4학년쯤에 내가 사우나를 다녀왔는데 노을이 지는 시간이었다. 갈증이 나서 식탁에서 맥주를 한 개 따라서 마시는 게 아이 눈에는 엄마가 외로워 보였나 보다. 그때가 내가 이혼하고 1~2년 정도 지났을 때였다"고 회상했다.

이경실은 "맥주 마시는 나를 보더니 수아가 '엄마, 내가 빨리 커서 엄마 맥주 친구 해줄게'라고 하는 거다"라며 내가 '엄마 지금 외로워서 마시는 거 아니야. 슬퍼서 마시는 거 아니야. 엄마 그냥 목욕탕 갔다 와서 갈증나서 마시는 거야'라고 했더니 딸이 '아무튼 나중에 엄마 맥주 친구 해줄게'라고 했다"고 전했다.

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그는 "어린 마음에 그런 생각을 했다는 게 너무 가슴 아팠다. '얘가 나를 지금 안쓰러워하는구나'라는 느낌이 나한테는 굉장히 크게 와닿았다"고 털어놨다.

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이어 "수아는 '엄마는 나에 대해서 궁금하지 않아?'라고 하는데 나는 그냥 '너를 알고, 너에 대해서 만족한다'고 말한다"고 밝혔다.

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이에 손수아는 "이제는 엄마의 술친구가 아니라 혼자 술을 마시고 다닌다"고 말하며 멋쩍게 웃었다. 이경실은 "그것도 나는 이해한다"고 딸을 감쌌다.

한편 이경실은 1992년 대학 동기와 결혼해 슬하에 딸 손수아와 아들 손보승을 뒀으나 2003년 이혼했다. 이후 2007년 사업가와 재혼했다.