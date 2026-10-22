윤후, 母 반대에도 결국..美 명문대 휴학→음악 활동 "죄송한 마음, 후회는 안 해"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 윤후가 어린 시절 자신의 음악 활동을 반대했던 어머니가 지금도 가수의 길을 달가워하지 않는다고 털어놨다.

최근 유튜브 채널 '네오라이브 뮤직'에는 '아버지를 뛰어넘지 못하면 다시 학교로 돌아갈 수도…'라는 제목의 영상이 게재됐다. 윤후는 게스트로 출연해 학업과 음악 활동에 관한 이야기를 나눴다.

이날 윤후는 근황에 대해 "외국에서 학교를 2년 다니다가 휴학내고 지금 노래 활동을 시작했다. 열심히 하고 있는 것 같다"고 밝혔다.

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최근 음원을 정식 발매하며 가수로 첫 발을 내딛은 윤후는 어린 시절 음악의 꿈을 접었던 이유도 털어놨다. 그는 "9세 때까지 음악을 너무 좋아해서 노래 부르는 걸 좋아했는데 어머니가 '너가 음악을 제대로 하는 데 있어서 만약에 아버지의 유명세를 뛰어넘지 못하면 너는 평생 아버지의 아들로 밖에 살 수 없다'고 해서 그때 꿈을 확 접었던 것 같다"고 말했다.

이어 "17세 때 우연히 아버지 앞에서 노래를 부를 수 있는 환경이 조성됐는데 아버지가 재능이 있는 것 같다고 해서 그때 음원을 하나 내고 이후로 '나 음악 좋아했었지'라고 생각하고 다시 음악을 시작하게 된 것 같다"고 설명했다.

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다만 어머니는 아들의 가수 활동을 여전히 걱정하고 있다고. 윤후는 "아직도 사실 별로 좋아하지 않으신다. 나도 성인이라 크게 관여하지는 않으시지만 내켜 하시지는 않는 것 같아 죄송하다"고 털어놨다.

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유학 생활을 정리한 것이냐는 질문에는 졸업 의지를 드러냈다. 윤후는 "졸업은 할 생각이다. 2년만 더 다니면 된다"며 "학교에 다니면서 하고 싶은 일을 부수적으로 할 수도 있다. 대학교는 공부를 열심히 해서 들어갔으니 졸업해야겠다고 생각하고 있다"고 답했다.

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그는 "1년 휴학 중인데 또 추가로 할 수도 있고, 다시 복학할 수도 있다. 10개월 정도 남았다"며 "후회는 안 하는 것 같다. 꽤 현명한 선택인 것 같다. 지금은 음악이 제일 좋고, 노래 부르는 게 좋고, 음악 자체가 좋다"고 강조했다.

한편 윤후는 가수 윤민수의 아들로 과거 MBC '일밤-아빠 어디가?'에 출연해 큰 사랑을 받았다. 현재 미국 노스캐롤라이나대학교(UNC)에서 경영학을 전공하고 있으며, 지난 9월 성시경의 대표곡 '좋을텐데'를 리메이크한 음원을 정식 발매했다.