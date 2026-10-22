황정음, 리프팅 후 달라진 얼굴에 만족 "팔자주름 쫙 펴져..웃으면 조커"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 황정음이 자신만의 외모 관리법을 공개했다.

21일 황정음의 유튜브 채널에는 '황금이들에게 질문 세례 받는 날'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 황정음은 팬들이 보낸 질문에 솔직하게 답하는 시간을 가졌다.

황정음은 최근 받은 리프팅 시술을 언급하며 "친구들이 다 전화 와서 '정음아, 리프팅 어디서 했어?'라고 난리가 났다. 다리미로 다린 것 같다더라"고 만족감을 드러냈다.

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이어 "1년에 한 번 실리프팅을 한다. 전체적으로 당기는 거다. 팔자주름이 고민이었는데 그게 쫙 펴졌다"며 "실로 얼굴을 당겨놓으니까 입이 툭 튀어나와 보인다. 신기하다"고 말했다.

그러면서 "병원에서 일주일 후면 괜찮아진다고 했다. 어쨌든 지금은 웃지를 못하겠다. 웃을 때 손으로 가리고 웃는다. 조커가 된다"고 털어놨다.

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황정음은 이른바 '조각 주사'도 2년째 맞고 있다고 밝혔다. 그는 "주사를 맞으면 얼굴이 슬림해진다. 한 번에 많이 맞으면 안 돼서 1회에 6㏄씩 내 컨디션을 보고 맞는다"고 말했다.

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이어 "다른 시술은 안 한다. 무조건 실리프팅과 조각주사를 맞는다. 그렇게밖에 안 한다"며 "젊음은 무조건 미리 잡아당겨야 한다. 그런데 그게 내추럴해야 한다"고 강조했다.