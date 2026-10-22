고우리, 출산 5일만 응급 수혈..퉁퉁 부은 얼굴 "머리 깨질 듯 아파, 서글프다"

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[스포츠조선 정유나 기자] 레인보우 출신 고우리가 제왕절개 출산 후 극심한 두통과 전신 통증을 겪은 근황을 공개했다.

21일 고우리의 유튜브 채널에는 '고우리가 말아주는 5분 컷 제왕절개 썰 (Feat. 출산 후 고충)'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

지난 6일 첫 아들을 출산한 고우리는 영상에서 제왕절개 수술 후 회복 중 겪은 고충을 솔직하게 털어놨다.

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출산 후 회복 과정이 순탄치 않았다. 고우리는 수술 후 이틀 동안은 진통제를 맞으며 지냈지만, 3일 차부터 약물 투여가 줄어들자 통증이 본격적으로 느껴졌다고 설명했다. 특히 몸을 일으키는 것조차 힘들었지만 모유 수유 연습을 위해 걸어서 이동해야 했다고 전했다.

고우리를 가장 힘들게 한 것은 극심한 두통이었다. 그는 "오늘 아침 새벽부터 머리가 너무 아픈 거다. 머리가 진짜 깨질 듯이 아팠다"고 호소했다. 처음에는 젖몸살이나 출산 후 호르몬 변화에 따른 전신 통증일 가능성을 생각했다고 한다. 고우리는 "가슴만 아픈 사람이 아니고 전신이 다 그런 사람이 있대서 내가 그런 것 같다"고 말하며 얼굴과 손발이 붓고 가슴에도 통증이 나타났다고 설명했다.

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이후에도 두통은 이어졌다. 출산 5일 차에 퉁퉁 부은 얼굴과 수척한 모습으로 카메라에 선 고우리는 "3일 차부터 머리가 너무 아프고, 일어서면 두통이 너무 심하다"며 "처음에는 젖몸살과 함께 오는 전신통인 줄 알았는데, 척추 마취 부작용인가 해서 그런 것도 알아보고 이것저것 원인을 알아보는 중"이라고 밝혔다.

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이어 철분 부족 가능성을 생각해 처방도 받았다고 전했다. 그는 "지금 일어나면 너무 아파서 누워 있을 수밖에 없는 상태"라며 "어제 새벽부터 잠도 잘 못 자고 진짜 너무 힘들다"고 토로했다.

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얼굴이 다시 부어오른 데다 등과 앞쪽 갈비뼈까지 통증이 이어졌다는 고우리. 그는 "제왕절개한 배는 많이 나아져서 통증이 조금 덜한데 다른 데가 아프니까 정신도 못 차리겠고 너무 서글프다"고 털어놨다.

이어진 영상에서는 고우리가 결국 다음날, 급히 수혈을 받는 모습이 그려져 안타까움을 자아냈다.

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jyn2011@sportschosun.com