거미, 수척해진 얼굴에 걱정 쏟아졌는데..일주일만 확 달라진 근황

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정유나 기자] 가수 거미가 한층 화사해진 근황을 공개해 눈길을 끌었다. 최근 다소 수척해진 모습으로 팬들의 걱정을 샀던 그가 일주일 만에 색다른 매력을 드러냈다.

거미는 지난 21일 자신의 SNS에 전국투어 콘서트 'GUMMY Tour Concert 2026 LOVE' 일정을 알리는 영상을 게재했다.

영상 속 거미는 검은색 의상을 입고 의자에 앉아 카메라를 바라보고 있다. 짧은 단발머리에 선명한 메이크업을 더해 세련된 분위기를 연출했다.

Advertisement

특히 이번 영상은 불과 일주일 전 공개된 모습과는 또 다른 분위기로 시선을 모았다. 콘서트 홍보를 위해 공개한 영상 속 거미는 한층 화사한 모습으로 팬들의 관심을 끌었다.

앞서 거미는 지난 13일 SBS 파워FM '두시탈출 컬투쇼' 출연 이후 공개된 사진에서 평소와 다소 달라 보이는 얼굴로 화제를 모았다. 사진을 접한 누리꾼들은 "얼굴이 미묘하게 변한 것 같다", "두 딸 육아가 힘든가", "사진이 잘못 나온 것 같다" 등의 반응이 나왔다.

Advertisement

한편 거미와 조정석은 2018년 결혼해 2020년 첫 딸을 품에 안았다. 이후 지난 1월 둘째 딸을 출산했다.

Advertisement

jyn2011@sportschosun.com