손담비, 출산후 살 빼자 "마운자로?" 의심에 발끈 "남의 노력 단정 짓지 말길"

사진=손담비 SNS

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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 손담비가 출산 후 몸매 관리 비결을 공개한 가운데, 다이어트 주사제 마운자로를 언급한 댓글에 직접 반박했다. 이후 댓글 작성자가 사과하자 출산 후 근육이 잘 붙지 않는다는 고충도 털어놨다.

손담비는 최근 자신의 SNS에 '출산 후 몸매를 되찾은 3가지 습관'이라는 제목의 영상을 공개했다.

영상에서 손담비는 몸매 관리 비결로 '짧게라도 꾸준히 움직이기', '16시간 공복 지키기', '먹고 싶은 것도 적당히 즐기기'를 꼽았다. 꾸준한 운동과 식단 관리로 몸매를 가꾸는 모습이 담겼으며, 군살 없이 늘씬한 몸매가 시선을 모았다.

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하지만 이를 본 한 네티즌은 댓글을 통해 "마운자로에 한 표..건강미가 조금 아쉬워요"라고 남겼다. 마운자로는 체중 감량에도 사용되는 처방 주사제다.

이에 손담비는 "저는 꾸준한 운동과 식단 관리로 체중을 감량했어요. 남의 노력을 쉽게 단정 짓지 않으셨으면 좋겠네요"라고 답하며 불쾌한 심경을 드러냈다.

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댓글 작성자는 이후 "죄송합니다. 제 개인 취향이지만 건강미 넘치는 담비 님을 좋아해서 저도 모르게 경솔하게 적었습니다. 제가 오해를 했나 봐요"라고 사과했다. 그러자 손담비는 "괜찮아요. 아기 낳고 살을 많이 빼면 운동을 많이 해도 근육이 잘 안 붙어요. 아직 아기 낳은 지 오래된 게 아니어서요. 더 노력해 볼게요"라고 답했다.

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한편 손담비는 2022년 전 스피드스케이팅 국가대표 이규혁과 결혼했으며, 지난해 4월 딸 해이를 출산했다.

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jyn2011@sportschosun.com