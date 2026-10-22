윤정수♥원진서, 2세 준비 중 시험관 부작용 어쩌나 "엄청 붓고 머리 너무 아파"

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[스포츠조선 정유나 기자] 개그맨 윤정수의 아내 원진서가 시험관 시술 과정에서 겪는 부작용을 털어놨다.

20일 황보라의 유튜브 채널에는 '폐경 진단 후 기적적으로 난포 채취에 성공했지만... 또다시 무너진 이유ㅣ시험관 부작용, 난임 브이로그'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에는 둘째 임신을 위해 시험관 시술을 이어가는 황보라의 모습이 담겼다. 난포 채취 과정부터 순탄치 않았다. 여러 차례 시도 끝에 난포를 발견한 황보라는 난자를 키우기 위해 과배란 유도 주사와 성장호르몬 주사를 맞았다.

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하지만 주사 치료를 이어가면서 얼굴이 심하게 붓고 피부 트러블까지 나타나는 등 고충을 겪었다.

이후 병원을 다시 찾은 황보라는 개그맨 윤정수의 아내 원진서와 만났다. 원진서 역시 시험관 시술을 통해 2세를 준비하고 있는 상황이다.

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황보라는 "성장호르몬만 맞으면 붓는다"고 토로했다. 이에 원진서도 "엄청 붓는다. 머리 너무 아프다"고 공감하며 부작용을 호소했다.

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한편 윤정수와 원진서는 지난해 11월 결혼했다. 두 사람은 시험관 시술을 통해 2세를 준비 중이다.

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jyn2011@sportschosun.com