아들도 있는데…'쇼미' 출신 마약 래퍼, '前 바스코' 빌스택스였다 "깊이 반성"[종합]

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[스포츠조선 백지은 기자] 래퍼 빌스택스가 대마 흡연 혐의를 인정했다.

소속사 스꺼러갱비즈니스는 21일 "빌스택스가 최근 마약류 관리법 위반 혐의로 기소됐다"고 밝혔다.

소속사 측은 "빌스택스는 그동안 경찰 및 검찰 조사에 성실히 임해왔으며 같은 잘못을 반복했다는 사실을 무겁게 받아들이고 깊이 반성하고 있다. 앞으로 진행될 재판과 사법 절차에도 끝까지 성실하게 임할 예정"이라고 사과했다.

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다만 "최근 보도에는 사실과 다른 내용이 포함돼 있다. 특히 아티스트와 무관한 내용이 혐의로 일부 보도됐다"고 선을 긋기도 했다.

수원지방공소청은 16일 빌스택스를 마약류 관리법 위반(대마) 혐의로 기소했다.

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경찰은 2024년 8월부터 지난 6월까지 자택에서 대마를 재배하고 대마 젤리를 제조해 판매한 혐의로 30대 남성 B씨를 검거, 여죄를 추적하던 중 빌스택스의 범죄 혐의를 발견하고 조사를 이어왔다.

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빌스택스는 2004년 정규 1집 '더 제네시스'로 데뷔, Mnet '쇼미더머니3'에서 공동 3위를 차지하며 이름을 알렸다. 당시엔 바스코라는 이름으로 활동했으나, 2016년 말 랩 네임을 바스코에서 빌스택스로 변경했다.

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빌스택스는 2011년 배우 박환희와 결혼, 슬하에 아들을 한 명 뒀지만 결혼 1년 5개월 만에 이혼했다. 아이는 빌스택스가 양육하고 있다. 또 2006년 대마초 흡연 혐의, 2015년 대마초 마리화나 등 흡입 혐의로 기소됐다. 그는 동종 범죄를 저질렀지만 혐의를 모두 인정하고 반성하고 있다는 점, 아들을 홀로 양육해야 한다는 점 등이 참작돼 구속은 면했다.

2019년에는 대마초 합법화를 주장해 논란이 되기도 했다. 그가 2019년 5월 발매한 싱글 'idungivaㅗ'에서는 '떨(대마초를 의미하는 은어)(이 무슨 약이야 무식아' '아닌 거는 아닌거 그만 좀 사기쳐' 등의 가사로 대마 합법화를 주장했고, 자신의 팬들을 '떨쟁이(대마초를 피우는 사람을 뜻하는 은어)'라고 칭했다. 2020년에는 아예 커버부터 대마초 그림을 삽입, 국내 최초의 대마초 음반 '디톡스'를 발표했다. 또 의료용 대마 사용 확대 및 기호용 대마 비범죄화 국민청원을 열어 약 1만 3000명의 동의를 받아냈다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com