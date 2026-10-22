송가인, '미아리 고개' 저작권 소송 이겼다…美 법원 각하→AI 남용 경고[공식]

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[스포츠조선 백지은 기자] 가수 송가인 측이 저작권 소송 각하에 대한 입장을 밝혔다.

소속사 제이지스타는 21일 "고 이재호 작곡가의 유족이라 주장하는 이 모씨는 과거 송가인이 방송에서 가창한 '단장의 미아리 고개' 등을 문제 삼으며 지속적으로 근거없는 저작권 침해를 주장하며 금액 협의를 요구했다. 아티스트와 소속사는 주장을 입증할 만한 근거가 전혀 없다고 판단, 단호하게 대응해왔다"고 밝혔다.

이어 "이씨는 방송사 영상 등을 빌미로 미국 법원에 저작권 소송을 제기하고 관련 서류를 전달했다. 미국 캘리포니아 중부 연방지법은 8월 27일(현지시각) 재판 관할권이 없다는 이유로 해당 청구를 최종 '각하' 했다. 현지 법원은 상대방이 AI를 남용해 부실한 서류를 제출하고 무리한 소송을 반복한 점을 지적하며 경고 및 제재 가능성까지 명시했다"고 말했다.

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이씨는 자신이 이재호 작곡가의 아들로 어머니로부터 저작권을 물려받았다고 주장해왔다. 그는 한국 방송에서 부른 노래라도 미국에서도 영상을 볼 수 있기 때문에 저작권이 침해됐다며 송가인 김연자 장윤정은 물론 방송사들에 대해서도 소송을 제기했다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com