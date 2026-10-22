"출퇴근 힘드니까 집 사라고?" 서인영에 이사 권유한 스태프들 논란

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 서인영에게 이사를 권유한 유튜브 채널 스태프들이 논란이 되고 있다.

21일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에서는 '전재산 털어서 드디어 이사하는 서인영'이라는 제몽긔 영상이 게재됐다.

서인영은 제작진의 소원 3가지를 들어주기로 했다. 이에 제작진은 서인영에게 코 재성형 상담을 제안하는가 하면 이사를 위한 임장을 제안했다. PD는 "이거는 들어줬으면 좋겠다. 진심이다. 매니저님의 소원이기도 하다"며 "전에 콘텐츠 찍을 때 진지하게 선배한테 구리에 아파트 사라고 말했다. 그래서 구리에 괜찮은 아파트 임장하러 한다"고 밝혔다.

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PD는 "구리만 와도 강남까지 30분, 상암동 30분"이라며 지리적 이점을 강조했고 서인영은 "내가 집이 머니까 다 힘들구나"라고 제작진의 의중을 눈치챘다. 서인영은 현재 남양주에 거주 중이다.

다른 스태프 역시 "난 공덕 사무실 오는데 2시간 걸렸다"고 밝혔고 PD는 "나도 느꼈다. 우리가 괴롭다. 공덕은 거의 죽음이다. 나 이제 이 채널 안 하려 한다"고 밝히기도 했다. 이어 연예인들이 사는 곳으로 유명한 46억 집 임장을 한 서인영은 과거가 후회된다며 눈물을 보이기도 했다.

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임장 콘텐츠를 위한 이사 제안이었겠지만 네티즌들은 이사까지 권유하는 모습은 과하다고 지적했다. 네티즌들은 "스태프 분들이 감수해야 한다. 인영 언니 덕에 잘 되는 건데 왜 이렇게 집 멀다고 징징대는지 모르겠다", "이사하지 마라. 지금 사는 남양주가 터가 좋은 거 같다", '스태프들도 인영언니 덕 보셨으면 그만큼 존중해주길" 등의 댓글을 남기며 서인영의 이사를 만류하고 있다.

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wjlee@sportschosun.com