'공황장애·마비 고백' 에릭남, 은퇴설 해명 "톱스타에 무시당하기도"

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 에릭남이 은퇴설을 부인하며 리포터 시절 무시당했던 경험을 털어놨다.

21일 하지영의 유튜브 채널에서는 '에릭남, 은퇴설부터 얼굴에 침 뱉은 차별까지 대체 무슨 일이?'라는 제목의 영상이 게재됐다.

MBC '섹션TV 연예통신'에서 리포터로 활약했던 에릭남은 서툰 한국어 때문에 톱스타에게 무시도 당했다고 고백했다. 에릭남은 "인터뷰를 들어갔는데 제가 좀 꼬이기도 했는데 정색하고 '나이가 어떻게 되냐'고 묻고 대놓고 무시했다. 한편으로는 '내가 못해서 그런 거겠지'라는 것도 있지만 너무 실망했다. 너무 좋아했던 분이었는데 실망스럽기도 하고 반성도 했다"며 "그 이후로 그 분은 섹션TV PD 님이 '그 사람은 이제 못 나온다. 일단 너 고생했고 그 태도는 아니었다'고 해주더라. 그때 너무 감사했다"고 밝혔다.

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하지영은 "그때 아마 에릭남 씨 방송 그만두고 다시 나왔을 거다. 에릭을 위로하고자 한 말일 거다. 방송은 어쩔 수 없다"고 했지만 에릭남은 "그 말 만이라도 너무 위로가 됐다"고 밝혔다.

최근까지 월드투어를 하고 연기까지 시작한 에릭남이지만 한국 활동이 뜸해 은퇴설까지 불거졌다. 특히 에릭남은 지난 5월 한국 활동을 하며 공황장애, 마비까지 겪었다며 "건강이 안 좋아져서 3개월 동안 죽만 먹었다. 팔, 손가락, 디스크, 다리에 마비가 왔다"고 털어놓기도 했다. 미국으로 활동 반경을 넓히며 불거진 은퇴설에 에릭남은 "아니다. 오해다. 착각이다"라고 부인했다.

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자신의 곡 '사이코(Psycho)'를 소개하던 에릭남은 주변 사람들 탓 힘든 적이 많았다며 "배신당하고 돈 뜯기고 그런 것도 있다. 못 받은 돈들로 치면 억이 넘는다. 여기저기 억대로 있다"고 토로했다.

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wjlee@sportschosun.com