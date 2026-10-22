"아니, 왜 솔로야?"..고대→美제약사·회계사·한의사까지 ‘나솔’ 34기女 역대급 스펙[종합]

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] '나는 솔로' 34기 여성 출연자들의 화려한 직업과 반전 이력이 모두 공개됐다. 한의사부터 회계사, 대학병원 간호사와 임상병리사, 미국계 제약회사 직원까지 다양한 전문 분야에서 활약하는 솔로녀들의 자기소개가 눈길을 끌었다.

지난 21일 방송된 ENA·SBS Plus '나는 SOLO'에서는 '다둥이 특집' 34기 여성 출연자 6명의 나이와 직업, 연애관이 공개됐다.

가장 먼저 1988년생 영숙은 수입 인테리어 자재 회사에서 근무하는 16년 차 직장인이었다.

Advertisement

패브릭팀에서 일하는 영숙은 올해 팀장으로 승진했다고 밝혔다. 특히 학창 시절 공부에 큰 관심이 없었지만 이후 연세대학교 대학원에서 디자인경영을 공부하고 성적 장학금까지 받았다고 전했다. 그는 "사람은 누구나 결핍이 있다고 생각한다. 거기에 멈추기보다 채우려고 노력했다"며 자신의 성장 과정을 돌아봤다.

8자매 중 막내라는 독특한 가족사도 공개했다. 영숙은 언니 일곱 명이 모두 결혼했고 조카만 16명이라고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

Advertisement

다음은 첫인상 선택에서 남성 출연자들의 관심을 받았던 순자. 그는 1991년생으로 서울의 한 대학병원에서 근무하는 13년 차 간호사였다. 위암과 대장암 관련 병동에서 일하고 있다는 순자는 현재 책임간호사 역할을 맡고 있다고 설명했다.

Advertisement

순자는 "남사친은 0명"이라며 직장에 있지 않을 때는 운동하거나 집에서 시간을 보내는 편이라고 밝혔다. 2남 2녀 중 장녀로 자라면서 동생들을 챙기는 습관이 몸에 뱄다고 설명했다.

Advertisement

이상형에 대해서는 "깔끔한데 나한테 깔끔 떨지 않는 사람"이라며 배려심 있고 수더분한 남성을 선호한다고 밝혔다. 누나만 일곱 명인 영수와의 만남에 대해서도 자신감을 드러냈다. 순자는 "직업적으로 어르신들한테 인기가 많은 편이라 시누이 일곱 분이 절 좋아하실 것"이라고 말해 웃음을 안겼다.

1994년생 영자는 자신의 직업을 한의사라고 소개하며 한방내과 전문의 자격을 취득했다고 밝혔다. 현재 세종시에 거주 중이며 그동안 창원과 서울, 목포, 익산 등 여러 지역에서 근무한 경험이 있다고 설명했다. 연애 경험을 묻는 질문에 "위로는 네 살, 아래로는 열 살까지 만나봤다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

Advertisement

그는 "무조건 제가 좋아하는 사람을 만났다. 제가 꼬시는 편"이라며 적극적인 연애 스타일을 공개했다. 남동생 두 명을 둔 장녀인 영자는 발레를 취미로 즐기고, 대학 시절에는 밴드 보컬로도 활동했다고 덧붙였다.

1993년생 정숙 역시 반전 직업을 공개했다. 서울 강남구에 거주하는 정숙은 여의도 소재 대형 회계법인에서 근무하는 공인회계사였다. 기업의 재무제표를 검토하는 업무를 담당한다고 설명했다.

차분한 직업 소개와 달리 취미는 힙합 댄스였다. 정숙은 스무 살 때부터 올드 힙합과 왁킹을 췄다고 밝힌 뒤 광수의 선글라스를 빌려 즉석에서 춤을 선보였다. 그는 밴드 소란의 열성 팬이라며 자신이 좋아하는 공연을 함께 보러 갈 수 있는 남성을 이상형으로 꼽았다.

Advertisement

1993년생 옥순은 대학병원에서 근무하는 임상병리사였다.

서울 광진구에 거주하는 옥순은 헬스와 필라테스, 등산 등을 취미로 즐긴다고 밝혔다.

그는 "저랑 100% 잘 맞는 사람은 없다고 생각한다"며 서로 다른 부분이 있더라도 대화를 통해 이해하고 풀어나갈 수 있는 사람을 만나고 싶다고 설명했다.

또한 자녀를 갖고 싶은 생각이 있다며 결혼과 출산에 대한 가치관이 비슷한 상대를 원한다고 밝혔다.

현숙의 학력과 직업도 관심을 모았다. 1991년생인 현숙은 고려대학교에서 바이오시스템의과학을 전공한 뒤 현재 미국계 제약회사에서 의약품 허가 관련 업무를 담당하고 있다고 밝혔다.

그는 직업을 선택할 때 과학과 관련된 일인지, 세상에 긍정적인 영향을 줄 수 있는 일인지를 중요하게 생각했다고 설명했다. 전문성을 높이기 위해 대학원 진학도 준비하고 있다고 덧붙였다.

여기에 운동과 음악을 넘나드는 취미까지 공개했다. 한때 일주일에 6일씩 하루 2시간 30분 운동할 정도로 웨이트 트레이닝에 빠졌으며, 5년째 첼로를 연주하고 있다고 밝혔다. 오케스트라 단원으로 무대에 오른 경험까지 전하자 MC 이이경은 "아니 왜 솔로야?"라며 감탄했다.

여성 출연자들의 자기소개가 마무리될 무렵에는 영철이 현숙에게 공개적으로 데이트 질문을 던져 분위기가 술렁였다. 영철은 "오늘 데이트 나가면 뭐 드시고 싶으세요?"라고 물었고 현숙은 "단백질"이라고 답해 웃음을 안겼다.

한편 34기는 형제자매가 세 명 이상인 가정에서 자란 남녀 12명이 출연하는 '다둥이 특집'이다. 앞서 남성 출연자들의 자기소개에서는 SK하이닉스 직원과 외국계 증권사 직원, 7급 공무원 등의 직업이 공개돼 화제를 모은 바 있다.

여성 출연자들까지 나이와 직업, 연애관을 모두 공개하면서 '솔로나라 34번지'의 본격적인 로맨스에 관심이 쏠리고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com