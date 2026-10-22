"허영만 원작 만화를 그대로"…'타짜: 벨제붑의 노래', 원화 홀더 굿즈 공개

사진 제공=CJ ENM

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[스포츠조선 안소윤 기자] '타짜: 벨제붑의 노래'가 영화 관객을 대상으로 허영만 작가의 원작 만화를 그대로 담은 굿즈 증정 이벤트를 진행한다.

허영만 작가의 원작 만화를 그대로 담은 굿즈로 오는 24일부터 CGV, 롯데시네마, 메가박스 특정 지점 관객을 대상으로 선착순 증정이 진행될 예정이다. 영화를 보고 나온 관객들과 기존 원작 만화 팬들에게 더할 나위 없는 선물이 될 것으로 보인다.

홀더에는 원작 만화의 한 대목이 그대로 들어갔다. 박태영이 장태영에게 스페이드 에이스는 루시퍼, 스페이드 2는 벨제붑이라고 알려주는 장면이다. 천국에서 쫓겨난 루시퍼와 지옥을 지배하던 벨제붑이 모든 것을 걸고 도박으로 승부를 가렸다는 이야기가 이어지며 영화 제목의 뜻이 드러난다. 아는 것을 늘어놓는 박태영과 그 말을 듣는 장태영의 모습은 영화에서도 변요한, 노재원 두 배우의 연기로 그대로 재현됐다.

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만화 '타짜'는 대한민국 만화 시리즈 사상 독보적으로 오랜 시간 독자들의 사랑을 받아온 허영만 작가의 대표작이다. 시리즈의 마지막 편을 극장에서 본 뒤 원작의 원고를 손에 쥘 수 있다는 점에서 이번 굿즈의 소장 가치도 높다. 자세한 배포 일정과 극장은 CJENM 소셜미디어와 각 극장 홈페이지에서 확인할 수 있다.

한편 '타짜: 벨제붑의 노래'는 허영만 원작 만화 '타짜' 시리즈의 마지막 편을 영화한 작품이다. 온라인 카지노 사업으로 세상을 다 가진 줄 알았던 장태영, 그리고 그의 모든 것을 빼앗은 같은 이름의 절친 박태영이 글로벌 도박판에서 다시 만나 복수의 한 판을 벌이게 되는 범죄 영화다. 변요한, 노재원, 미요시 아야카가 출연했고, '국가부도의 날', '인생은 아름다워'의 최국희 감독이 메가폰을 잡았다. 전국 극장에서 상영 중.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com