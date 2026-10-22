"이경실 딸이라 무대 서는구나" 손수아, '엄마 특혜' 시선에 울컥

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[스포츠조선 이우주 기자] 방송인 이경실, 배우 손수아 모녀가 기질검사를 통해 서로에 대해 알아가는 시간을 가졌다.

21일 공개된 유튜브 '우리엄마 이경실'에서는 이경실과 손수아가 기질검사(TCI) 검사를 하고 전문의와 상담을 하는 내용이 공개됐다.

공평. 원칙, 형평성, 원칙 등에 대한 성향을 알아보는 검사 항목에서 이경실, 손수아 모두 100점에 달하는 최고 점수를 받았다. 이에 대해 손수아는 "엄마가 평소 나를 소개할 때 '오디션을 통과해 현재 작품 활동(연극)을 하고 있다'고 사람들에게 설명하고 싶어한다"고 말했다. 두 사람은 최근 연극 '사랑해 엄마'에 동반 출연했다.

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이경실은 자신의 모습을 인정하며 "누군가 '이경실 딸이라서 무대에 서는 구나'라고 생각할 수 있을 거다. 내가 이경실이라서, 아이들이 그런 이야기를 듣는 게 너무 미안하다. 그 이야기를 들을 때 아이들이 받을 상처가 싫은 거다. 나에 대한 악플이나 질책은 괜찮다"고 말하며 울컥하는 모습을 보였다.

손수아 역시 "나도 누구 못지않게 열심히 해가고 있는데 꼭 '정정당당하게 오디션을 본다'고 말해야 하는 사람인 게 속상했다"며 "하지만 그것도 내 몫이라고 생각한다. 나 뿐 아니라 다른 비슷한 상황이면 같은 숙제를 가지고 있을 거고 모두가 각자의 인생에 자신들의 숙제가 있지 않겠냐. 엄마도 이제는 내가 오디션 봐서 됐다고 사람들에게 얘기 하지 않아도 괜찮다"며 엄마를 위로했다.

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손수아는 "엄마라는 존재가 내게 굉장히 크고 엄마에 대한 갈증도 많이 느끼는 것 같다"며 "11년이라는 유학생활 기간 중 엄마를 자주 볼 수 없었던 것도 있고, 유학 전에도 할머니를 통해 가장 많이 들었던 말이 '행동 똑바로 하고 다녀라. 엄마 얼굴에 똥칠하지 마라, 이상한 행동 하면 우리 집 큰일난다'였다"고 자신의 속마음을 털어놨다.

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다양한 기질검사 항목 중 '자극추구'에 있어서 이경실과 손수아가 극단적으로 정반대 성향으로 드러나기도 했다. 이경실은 5점으로 현재에 만족하는 성향이고 손수아는 100점으로 호기심도 많고 늘 새로운 걸 원하는 성격이라는 것.

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이경실은 "사람들이 방송에서 보는 이경실은 야망도 크고 욕심도 많을 거라 생각하는데 전혀 그렇지 않다"며 "이만큼 올라온 건 그저 운이라고 생각한다. 다만 주어진 일은 최선을 다했을 뿐이다. '우리엄마 이경실' 유튜브도 수아가 깔아준 판에 그냥 올라간 거다"이라고 설명했다. 이선화 전문의는 손수아에게 "기질상 엄마는 개인 유튜브 같은 걸 하지 않을 사람이 한다는 걸 딸이 이해해 줘야한다. 그럼에도 하는 건 엄마의 사랑이다"고 진단했다.

이밖에도 손수아가 어린 시절 이경실을 울컥하게 만들었던 에피소드와 두 사람의 사회적 민감성, 인내력, 성취욕, 자율성 등 항목에 대한 검사결과들이 공개됐다.

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'우리엄마 이경실'은 이경실 손수아 모녀가 여행, 취미, 체험 등을 공유하며 엄마와 딸만이 가질 수 있는 일상적 공감을 브이로그 형식으로 담은 유튜브 채널이다. 엄마 이경실을 바라보는 딸 손수아의 시점으로 진행되는 콘텐츠다.

wjlee@sportschosun.com