나나 자택 침입범, 징역 7년에 반성 없는 태도...오늘(22일) 항소심 선고 [SC이슈]

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[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 애프터스쿨 출신 배우 나나의 자택에 흉기를 들고 침입한 뒤 오히려 나나를 역고소한 30대 남성의 항소심 선고가 오늘(22일) 내려진다. 1심에서 징역 7년을 선고받고도 형량이 무겁다며 항소한 가운데나나 측은 선고를 하루 앞두고 가해자의 반성 없는 태도를 강하게 비판했다.

22일 오후 2시 서울고등법원 형사14-3부는 강도상해 혐의로 기소된 30대 남성 A씨에 대한 항소심 선고 공판을 진행한다.

A씨는 지난해 11월 15일 경기 구리시 아천동에 위치한 나나의 자택에 침입해 흉기로 나나와 그의 어머니를 위협하고 금품을 빼앗으려 한 혐의를 받는다.

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당시 나나와 어머니는 A씨와 몸싸움을 벌인 끝에 그를 제압했다. 그러나 이 과정에서 두 사람 모두 부상을 입는 등 심각한 피해를 입었다. 지난해 12월 구속 기소된 A씨는 올해 6월 1심에서 강도치상 혐의로 징역 7년을 선고받았다.

하지만 A씨는 판결에 불복해 항소했다. 검찰 역시 형량이 부족하다고 판단해 항소심에서도 1심과 마찬가지로 징역 10년을 구형했다. A씨는 자신의 범행을 제지했던 나나를 오히려 살인미수 등의 혐의로 역고소해 논란을 키웠다. 경찰은 나나가 강도를 제압하는 과정에서 한 행동을 정당방위로 판단해 불송치 결정을 내렸다. 이후 나나 측이 A씨를 무고 혐의로 고소했고 검찰은 지난 9월 A씨를 무고죄로 추가 기소했다.

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이런 가운데 나나의 소속사 써브라임은 항소심 선고를 하루 앞둔 21일 공식 입장문을 발표했다.

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소속사는 "피고인은 현재까지도 피해자들에게 진심 어린 반성이나 사과 없이 수많은 증거와 증인이 있음에도 '자신은 흉기를 들고 들어오지 않았다'는 명백한 허위 주장을 반복하고 있다"고 비판했다. 이어 "1심에서 선고된 형이 과하다며 항소까지 제기했다"며 가해자의 태도에 분노를 드러냈다. 수사기관이 증인들에 대한 참고인 조사와 휴대전화 포렌식 등을 진행한 결과 A씨의 주장이 거짓이라는 판단에 따라 무고 혐의로 기소됐다고 설명했다.

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소속사는 이번 사건으로 나나와 가족들이 겪고 있는 피해도 호소했다. 써브라임 측은 "이번 사건으로 심각한 피해를 입은 아티스트와 가족들이 더 이상 허위 주장과 2차 가해로 고통받는 일이 없기를 바란다"며 향후에도 아티스트의 안전과 심신 보호에 최선을 다하겠다고 강조했다.

자택에서 강도 피해를 입은 데 이어 가해자로부터 역고소까지 당했던 나나. 사건 발생 약 11개월 만에 항소심 판단을 앞두면서 재판부가 1심의 징역 7년을 유지할지 검찰의 구형대로 더 무거운 형을 선고할지 관심이 쏠린다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com