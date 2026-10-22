김석훈, 유재석 명절 선물 대놓고 거절.."처치 곤란, 보내지 말라고 해"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 김석훈이 방송인 유재석의 명절 선물을 거절할 수 밖에 없던 이유를 밝혔다.

21일 '나의 쓰레기 아저씨' 유튜브 채널에는 임진모 편 영상이 공개됐다.

이날 게스트는 대중문화 평론가 임진모였다. 임진모는 김석훈이 평소 쓰레기 분리수거와 환경 문제에 관심이 많다고 하자, "알고 있었다. 저는 우리 아파트 경비원 분이 분리수거를 할 때 제가 가장 모범적이라고 하더라. 박스를 다 접고 스티로폼도 다 닦아서 버린다. 더럽게 버리는 걸 못 참겠다"라며 자신 또한 쓰레기 분리수거에 진심이라고 전했다.

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이어 "추석 선물을 받았을 때 제일 공포는 '이걸 어떻게 버리지?'가 제일 먼저 생각나는 것"이라고 덧붙여 김석훈의 공감을 자아냈다. 명절에는 선물 포장재, 스티로폼, 택배 상자, 플라스틱 용기 등이 한꺼번에 많이 나와 분리수거가 번거롭다는 것.

그러자 김석훈은 "유재석 씨랑 친구인데 걔가 추석 때 선물을 보내준다. 너무너무 좋은 고기를 보내준다. 고기는 맛있지만 보냉 백은 재활용이 안 된다. 버릴 수도 없고 쓸만한 데도 없어서 유재석 씨한테 전화해서 '야 마음은 고마운데 난 보내주지 마라'라고 했다. 아주 처치 곤란이다"라고 털어놨다.

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임진모도 "저도 지금 보냉백을 못 버려서 집에 몇 개 쌓아놨다"라며 다시금 공감했다.

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joyjoy90@sportschosun.com